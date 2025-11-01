Gelungener Auftakt für Iga Swiatek und Elena Rybakina. Beim Auftakt der WTA-Finals in Riad gewinnen die beiden ihr Duell jeweils.

1/4 Iga Swiatek gelingt der Start in die WTA Finals in Saudi-Arabien. Foto: IMAGO/Anadolu Agency

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Weltranglisten-Zweite Iga Swiatek startet ideal in die WTA Finals in Saudi-Arabien. Gegen die Amerikanerin Madison Keys gewinnt die Polin in zwei Sätzen mit 6:1, 6:2.

Zum Auftakt des Turniers mit den besten acht Spielerinnen des Jahres sehen die Zuschauer in der saudischen Hauptstadt Riad zwei einseitige Partien. Nach Swiatek lässt auch Elena Rybakina, die sich als Letzte für den Saison-Schlusspunkt qualifiziert hat, der Wimbledon- und US-Open-Finalistin Amanda Anisimova mit 6:3, 6:1 keine Chance.

Beide Partien dauern zusammen weniger als zwei Stunden.