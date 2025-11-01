DE
FR
Abonnieren

Auch Rybakina mit Sieg
Swiatek gelingt der Auftakt in WTA-Finals

Gelungener Auftakt für Iga Swiatek und Elena Rybakina. Beim Auftakt der WTA-Finals in Riad gewinnen die beiden ihr Duell jeweils.
Publiziert: 20:33 Uhr
|
Aktualisiert: 20:45 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Iga Swiatek gelingt der Start in die WTA Finals in Saudi-Arabien.
Foto: IMAGO/Anadolu Agency
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die Weltranglisten-Zweite Iga Swiatek startet ideal in die WTA Finals in Saudi-Arabien. Gegen die Amerikanerin Madison Keys gewinnt die Polin in zwei Sätzen mit 6:1, 6:2.

Zum Auftakt des Turniers mit den besten acht Spielerinnen des Jahres sehen die Zuschauer in der saudischen Hauptstadt Riad zwei einseitige Partien. Nach Swiatek lässt auch Elena Rybakina, die sich als Letzte für den Saison-Schlusspunkt qualifiziert hat, der Wimbledon- und US-Open-Finalistin Amanda Anisimova mit 6:3, 6:1 keine Chance.

Beide Partien dauern zusammen weniger als zwei Stunden.

Mehr Tennis
Bei den Paris Masters gibts ab den Viertelfinals den dicken Scheck
Preisgeld am 1000er-Turnier
Bei Paris Masters gibts ab Viertelfinals dicken Scheck
Die Zahlen zu Bencics verblüffendem Comebackjahr
Titel, Rekord und Preisgeld
Die Zahlen zu Bencics verblüffendem Comebackjahr
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen