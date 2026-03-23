Odermatt muss zittern – was macht Tumler?

Loïc Meillard (SUI)

Mit dem Ausfall von Odermatt ist auch für Meillard heute durchaus noch was möglich, vorausgesetzt, Pinheiro Braathen patzt dann im Finale und er siegt. Ähnlich wie der Teamkollege hat aber auch Meillard heute zu tun. Im oberen Abschnitt ist Meillard noch auf Augenhöhe mit Lucas Pinheiro Braathen. Im Mittelteil leistet er sich dann jedoch einen kleinen Fehler auf dem Innenski und muss kurz korrigieren. Bei der Einfahrt in den Zielhang wird er zudem etwas weit nach aussen getragen und verliert weiter Zeit. Es reicht nur zu Platz drei.