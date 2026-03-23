Odermatt muss zittern – was macht Tumler?

Im Kampf um die kleine Kristallkugel im Riesenslalom tritt aus Schweizer Sicht das Horrorszenario ein: Marco Odermatt scheidet im ersten Lauf aus und bleibt ohne Punkte. Das öffnet die Tür für Lucas Pinheiro Braathen: Der Brasilianer liegt in der Disziplinenwertung nur 48 Punkte zurück – Rang 4 würde ihm somit zur Kugel reichen. Derzeit liegt er nach einer abgeklärten Fahrt gar an der Spitze.
Es gibt den nächsten Ausfall! Raphael Haaser kommt nach den ersten Toren zu gerade raus und scheidet an der gleichen Stelle wie Odermatt zu Beginn des Durchgangs aus.
Bislang hat noch kein Norweger die heimische Piste so richtig knacken können. Auch bei Timon Haugan ändert sich das nicht. Er ist oben noch ganz gut dabei, hält den Rückstand nach vorne in Grenzen, kann unten raus aber dann auch nicht mehr viel ausrichten. Mit 1,42 Sekunden Rückstand wird es Platz vier. Haugan schüttelt den Kopf. Damit ist er nicht zufrieden.
Weiter geht es mit River Radamus aus den USA. Bei ihm ist allerdings früh klar, dass er nicht weiter vorne eingreifen wird. Radamus hat vom Starthaus Probleme, kommt nie so richtig in seine Fahrt hinein und ist sehr passiv unterwegs. Dadurch reicht es am Ende nur für Platz zwölf.
Leo Anguenot geht oben mit viel Vertrauen in seinen Lauf hinein, legt alles in die Piste und liefert eine starke Auftaktzeit hin. Im Mittelteil verliert aber auch er dann an Zeit. Ein Fehler im Schlussabschnitt kostet dem Franzosen schliesslich zusätzlich gut eine halbe Sekunde. Er setzt sich auf den siebten Platz.
Zuletzt hat niemand mehr der Fahrt von Pinheiro Braathen das Wasser reichen können. Keine Frage, die Piste dürfte von Fahrer zu Fahrer nicht leichter werden. Auch Maes hat ein paar unsaubere Stellen, kann sich schliesslich aber noch auf den soliden sechsten Platz setzen.
Kann Žan Kranjec zum Saisonende noch einmal ein Ausrufezeichen setzen? Zumindest im ersten Durchgang gelingt ihm das nicht. Der Slowene wirkt über die gesamte Strecke hinweg einen Tick zu spät in seinen Schwüngen und findet nicht richtig in den Rhythmus. Am Ende summiert sich der Rückstand deutlich. Kranjec kommt mit mehr als zwei Sekunden Rückstand auf Lucas Pinheiro Braathen ins Ziel.
Fabian Gratz darf mit seiner Fahrt hingegen durchaus zufrieden sein. Oben raus hat er zwar auch kurz einmal ein Thema und Schwierigkeiten, dann aber liefert er einen starken Lauf ab und hält den Rückstand in Grenzen. Nach 0,77 Sekunden und Platz vier ist heute noch alles möglich für Gratz.
In den ersten Toren läuft es noch gut für Alex Vinatzer, dann scheint aber auch er mit der Piste Probleme zu bekommen. Er kommt nicht mehr auf Zug, hat viele Rutschphasen und landet so noch hinter Aerni.
Es scheint heute nicht der Tag für die Swiss-Fahrer zu sein! Auch Aerni hat grosse Schwierigkeiten. Er verliert am ersten Übergang die Richtung, übersieht dann eine Welle im Mittelteil und ist weit neben der Ideallinie unterwegs. Es wirft ihn zwei Sekunden hinter den Führenden zurück.
Mit dem Ausfall von Odermatt ist auch für Meillard heute durchaus noch was möglich, vorausgesetzt, Pinheiro Braathen patzt dann im Finale und er siegt. Ähnlich wie der Teamkollege hat aber auch Meillard heute zu tun. Im oberen Abschnitt ist Meillard noch auf Augenhöhe mit Lucas Pinheiro Braathen. Im Mittelteil leistet er sich dann jedoch einen kleinen Fehler auf dem Innenski und muss kurz korrigieren. Bei der Einfahrt in den Zielhang wird er zudem etwas weit nach aussen getragen und verliert weiter Zeit. Es reicht nur zu Platz drei.