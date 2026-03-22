Ösi knackt Monneys Bestzeit

Christof Innerhofer (ITA)

Nun schiebt sich Christof Innerhofer in den Hang. Im Super G kann der Altmeister noch immer in die Top 10 fahren, hat das in Gröden beweisen. Der 41-Jährige macht das bis Mitte des Rennens sehr gut. Doch dann geht ihm etwas der Strom aus. Ganz unten bekommt der Südtiroler noch ordentlich was aufgebrummt - Platz zwei!