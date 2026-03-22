Ösi knackt Monneys Bestzeit

Jetzt geht es auch um das Stockerl um Super-G-Weltcup. Da liegen drei Österreicher ganz eng beieinander. Einer davon ist Raphael Haaser. Der Vizeweltmeister findet eine gute Linie, fährt die technischen Abschnitte mit viel Zug und knackt im Ziel die Bestzeit um knapp drei Zehntel.
Dann stösst sich der Wengen-Sieger oben ab. Giovanni Franzoni zeigt einen technisch sauberen Lauf, ist nah an der Bestzeit unterwegs. Am Ende fährt der Italiener fast noch am letzten Tor vorbei und verfehlt die Führung um zwei Zehntel.
Anfangs fährt auch Mattia Casse stark. Doch auch beim Italiener wendet sich Mitte des Rennens das Blatt. Jetzt fehlt das richtige zwischen dem Finden der Linie und dem eventuellen Investieren und Laufenlassen. So rutscht Casse auf Platz drei ab.
Jetzt fiebert die norwegischen Zuschauer der Fahrt von Fredrik Møller entgegen. Der Zweite von Beaver Creek findet gut in den Lauf. Dann fährt der Skandinavier einen weiten Weg, stellt wenig später die Ski kurz quer. Für die Bestzeit reicht das so nicht. Gut vier Zehntel fehlen - Rang zwei!
Nun schiebt sich Christof Innerhofer in den Hang. Im Super G kann der Altmeister noch immer in die Top 10 fahren, hat das in Gröden beweisen. Der 41-Jährige macht das bis Mitte des Rennens sehr gut. Doch dann geht ihm etwas der Strom aus. Ganz unten bekommt der Südtiroler noch ordentlich was aufgebrummt - Platz zwei!
Als erster des starken Schweizer Teams macht sich Alexis Monney auf den Weg. Und der Zweite von Livigno ist schneller unterwegs. Der 26-Jährige meistert die technischen Schwierigkeiten besser und fährt auf diese Weise 1,3 Sekunden raus.
In diesem Moment eröffnet Lukas Feurstein den Super G der Männer. Die Piste kennen wir bereits von den Frauen. Natürlich wurde oberflächlich etwas geglättet. Im technischen Teil trägt es ihn bei einem Linksschwung weit raus, das nächste Tor erwischt der Österreicher nur mit Mühe. Wenig später erreicht Feurstein das Ziel.
Ein Grossteil der Favoriten ist bereits genannt. Hinzuzählen müssen wir noch Dominik Paris (Startnummer 13). Der Sieger der gestrigen Abfahrt befindet sich in guter Form und hat hier schon sieben Weltcuprennen gewonnen – unter anderem zwei Super G's (2019, 2025).
Für Österreich bestehen allerbeste Aussichten auf Podiumsplatzierungen. Vincent Kriechmayr (Startnummer 9), Stefan Babinsky (10) und Raphael Haaser (7) belegen im Super-G-Weltcup derzeit die Plätze zwei bis vier. Darüber hinaus sind heute Marco Schwarz (8), Daniel Hemetsberger (19) und Lukas Feurstein (1) dabei. Kriechmayr hat übrigens 2024 einen Super G auf dieser Piste gewonnen.
Die deutsche Fahne hält heute Simon Jocher hoch. Der 22. des Super-G-Weltcups ist allerdings erst mit der Startnummer 25 an der Reihe und wird sicherlich versuchen, noch irgendwie unter die besten 15 zu fahren.