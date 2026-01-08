Am Samstag und Sonntag stehen in Zauchensee die zwei nächsten Speedrennen auf dem Programm. Während sich beim Super-G mehrere Athletinnen Hoffnungen auf einen Sieg machen dürfen, überstrahl in der Abfahrt ein Name alle anderen.

Das Weltcupprogramm in Zauchensee mit allen Startzeiten von Abfahrt und Super-G

Kurz vor Weihnachten trugen die Speedfahrerinnen in Val d'Isère die letzten Rennen 2025 aus, diese Woche bietet sich in Zauchensee nun die nächste Chance auf Weltcuppunkte. Lindsey Vonn ist in ihrer Comebacksaison bislang beste Abfahrerin und geht als Topfavoritin nach Österreich. Im Super-G führt derzeit Alice Robinson, die Konkurrenz um Sofia Goggia und abermals Vonn befindet sich jedoch in Lauerstellung.

Datum Kategorie Startzeit Donnerstag, 8. Januar 1. Training Abfahrt 11.30 Uhr Freitag, 9. Januar 2. Training Abfahrt 11.30 Uhr Samstag, 10. Januar Abfahrt 11.30 Uhr Sonntag, 11. Januar Super-G 12 Uhr

Robinson fast gleich stark wie Vonn und trotzdem nur knapp in Führung

Vor den Leistungen von Lindsey Vonn und Alice Robinson in den bisherigen Abfahrts- beziehungsweise Super-G-Rennen kann man bloss den Hut ziehen. Die Amerikanerin stand in allen drei Abfahrten bislang auf dem Podest und feierte zum Auftakt in St. Moritz direkt den ersten Sieg. Ebenfalls ganz oben auf dem Siegertreppchen stand im Bündnerland Alice Robinson im Super-G, ehe sie eine Woche später in Val d'Isère Zweite wurde.

In den Disziplinenwertungen stehen beide an der Spitze, Vonn jedoch mit einem solideren Polster. 69 Punkte beträgt ihr Vorsprung auf die zweitklassierte Emma Aicher, bei Robinson sinds hingegen nur deren zwanzig (zur aktuellen Weltcuprangliste in allen Disziplinen). Grund für die kleinere Differenz ist Sofia Goggia, die im Super-G ebenfalls einen starken Start mit einem Sieg und einem dritten Platz erwischte. Ein weiteres Topresultat könnte sie Robinson gefährlich nahe bringen oder sie gar an die Spitze der Disziplinenwertung spülen.