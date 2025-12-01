Weltcup-Saison 2025/26 Die aktuelle Ski-Rangliste mit allen Disziplinen bei den Männern und Frauen

Die diesjährige Weltcupsaison im Ski Alpin wurde Ende Oktober in Sölden eröffnet und dauert bis Ende März 2026. Dazwischen steht mit den Olympischen Winterspielen das ganz grosse Saisonhighlight an. Hier gehts zur Rangliste aller Disziplinen beider Geschlechter.