Die schrecklichen Ereignisse in Crans-Montana verdrängen die Frage, ob Marco Odermatt mit einem fünften Sieg in Folge einen neuen Adelboden-Rekord aufstellt.

Darum gehts Die Weltcup-Rennen in Adelboden sind vom Silvester-Drama überschattet

Marco Odermatt zeigt Mitgefühl für betroffene Familien der Silvesternacht

Odermatt könnte mit fünftem Adelboden-Sieg Ingemar Stenmark übertreffen

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Der edle Smoking und das teure Abendkleid blieben im Kleiderkasten, der goldene Teppich für die besten Schweizer Sportlerinnen und Sportler unbenutzt. Die Sports Awards hätten am ersten Sonntag des Jahres das erste Highlight im grossen Sport-Jahr 2026 sein sollen.

Doch nach dem beispiellosen Desaster in Crans-Montana verschob SRF die traditionelle Wahl-Gala auf einen noch unbestimmten neuen Termin im Frühling.

Statt womöglich zum fünften Mal in Folge Sportler des Jahres zu werden und danach beschwingt zum grossen Heimauftritt in Adelboden zu reisen, wird nun der Riesenslalom am Chuenisbärgli zum ersten grossen Auftritt von Marco Odermatt im neuen Jahr.

«Unser Mitgefühl ist bei den Familien»

Aber auch für den Schweizer Ski-Helden ist klar, dass das Wochenende in Adelboden BE von den schrecklichen Ereignissen im Wallis überschattet ist.

«Auch wenn der Rennalltag für uns wieder weitergeht, sind unsere Gedanken und unser Mitgefühl natürlich bei den Familien, die durch diese unglaubliche Tragödie auseinander gerissen wurden», sagt Odermatt zu Blick.

Wie die ganze Schweiz ist auch der Ski-Star aus dem Kanton Nidwalden erschüttert von den Nachrichten aus der verhängnisvollen Silvesternacht in Crans-Montana. Odermatt weiter: «Jenen, die das Inferno überlebt haben, wünsche ich alle Kraft und Geduld auf dem Weg zur Genesung. Und all jenen, die sich seit Tagen für sie einsetzen, gebührt unendlicher Dank.»

Ob Odermatt und seine Teamkollegen wie der Walliser Loïc Meillard in Adelboden ein sichtbares Zeichen der Trauer tragen werden wie zuletzt Camille Rast bei ihrem Sieg-Double in Kranjska Gora, steht noch nicht fest.

Fest steht für Odermatt aber: «Die diesjährigen Chuenisbärgli-Rennen stehen ganz im Zeichen der Solidarität mit Crans-Montana.» Der Ausnahmekönner aus Buochs NW hat zuletzt auf Adelbodner Boden vier Mal in Serie gewonnen, nun würde Odermatt mit einem fünften Triumph in Folge den grossen Schweden Ingemar Stenmark übertreffen.