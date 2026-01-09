DE
FR
Abonnieren

Hält Schweizer Chuenisbärgli-Serie auch in diesem Jahr?
Das Weltcupprogramm in Adelboden mit allen Startzeiten von Riesen und Slalom

Das ganz grosse Saisonhighlight sind in dieser Saison natürlich die Olympischen Winterspiele, dennoch zählen die Weltcuprennen in Adelboden jedes Jahr zu den Höhepunkten. Die Schweizer Athleten hoffen dabei auf eine Verlängerung einer beeindruckenden Serie.
Publiziert: vor 24 Minuten
|
Aktualisiert: 07.01.2026 um 16:16 Uhr
Kommentieren
1/4
Am Samstag geht Marco Odermatt auf die Jagd nach seinem fünften Adelboden-Sieg in Serie.
Foto: Getty Images
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Im Berner Oberland geht dieses Wochenende eines der Highlights der jährlichen Weltcup-Tournee über die Bühne. In Adelboden jagen die Fahrer das Chuenisbärgli herunter und werden im Zielraum von einer eindrücklichen Fankulisse gefeiert. Zu feiern hatten die Schweizer Fahrer in den letzten Jahren immer, und zwar viel.

DatumKategorieStartzeit
Samstag, 10. Januar1. Lauf Riesen10.30 Uhr
Samstag, 10. Januar2. Lauf Riesen13.30 Uhr
Sonntag, 11. Januar1. Lauf Slalom10.30 Uhr
Sonntag, 11. Januar2. Lauf Slalom13.30 Uhr

Swiss-Ski-Athleten mit eindrücklicher Serie

Odermatt, Meillard, Yule: Sie alle liessen das Chuenisbärgli explodieren, als sie in vergangenen Jahren auf dem Podium landeten oder gar Sieger wurden. Letztmals am Podest vorbei fuhren Schweizer Athleten im Januar 2019, seit 2020 heimste immer mindestens einer eine der begehrten Glocken ein, die an die schnellsten drei Fahrer des Tages gehen. Landet ein Swiss-Ski-Athlet auch diese Woche auf dem Podest, würde die Serie auf sieben Jahre anwachsen!

Mehr Ski Alpin
Europacup-Rennen am Lauberhorn offenbar abgesagt
Ski-News
Von FIS aus Programm genommen
Europacup-Rennen am Lauberhorn offenbar abgesagt
Simonet ist zwei Jahre nach Rauswurf zurück im Weltcup
Sogar Ski präpariert er selber
Simonet ist zwei Jahre nach Rauswurf zurück im Weltcup
Politiker fordern Party-Absage in Adelboden
Mit Video
Ski-Weltcup unter Druck
Politiker fordern Party-Absage in Adelboden
Ski-Ass Rochat war in Unglücksbar in Crans-Montana Stammgast
«Oft dort Silvester gefeiert»
Ski-Ass Rochat war in Unglücksbar in Crans-Montana Stammgast

Genügend dieser Glocken für fast schon einen eigenen Stall hat Marco Odermatt. Seit er hier 2019 im Riesen als Zehnter erstmals in die Punkte fuhr, war sein schlechtestes Adelboden-Ergebnis ein 4. Rang. Nebst seinem 3. Platz von 2021 holte er in den letzten vier Jahren immer den Sieg. Wenn er am Samstag Glocke Nummer 6 anpeilt, nimmt Meillard sein viertes Chuenisbärgli-Podium ins Visier.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen