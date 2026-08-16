Ex-Speedfahrerin hat sich mit NHL-Profi verlobt

Ein Sport-Paar schwebt auf Wolke sieben. Die ehemalige Skirennfahrerin Lisa Hörnblad und Eishockeyspieler Rasmus Sandin haben sich verlobt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lisa Hörnblad und Rasmus Sandin haben sich verlobt

Am Comer See hat der NHl-Profi der Ex-Skirennfahrerin den Antrag gemacht

Die beiden sind seit einigen Jahren ein Paar

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Erst ist es nur ein Video vom Comer See, dann taucht plötzlich eine winkende Hand im Bild auf. Dabei sticht ein Detail besonders ins Auge: der funkelnde Ring. Denn die ehemalige schwedische Speed-Spezialistin Lisa Hörnblad (30) teilt auf diesem Weg mit, dass sie von ihrem Freund Rasmus Sandin (26) einen Heiratsantrag bekommen hat.

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«Ich verlasse den Comer See verlobt», schreibt sie dazu. Und fügt an: «Nach den Tränen haben wir es geschafft, ein Foto zu machen.» Das zeigt die beiden Frischverlobten auf einem Boot. Vom Antrag hat Hörnblad nichts geahnt. «Ich war so überrascht», verrät sie.

Ganz traditionell ist Sandin vor ihr auf die Knie gegangen, um die Frage aller Fragen zu stellen. «Träume werden doch wahr», beschreibt Hörnblad den Moment. Unter dem Beitrag häufen sich Glückwünsche aus dem Ski-Zirkus. Diese kommen unter anderem von Corinne Suter, Anna Swenn-Larsson oder Kajsa Vickhoff Lie.

Von vielen Verletzungen ausgebremst

Die ehemalige Skirennfahrerin Hörnblad und Eishockey-Profi Sandin sind seit einigen Jahren ein Paar. Während er seit 2019 in der NHL spielt (zuerst bei den Toronto Maple Leafs, seit 2023 bei den Washington Capitals) und 2025 mit Schweden WM-Bronze gewonnen hat, hat seine Verlobte längst einen Schlussstrich unter ihre Sport-Karriere gezogen. Im Alter von 28 Jahren erklärte Hörnblad ihren Rücktritt.

Als einzige Speedfahrerin fehlte ihr die Unterstützung vom Verband – sie hatte weder Trainer noch Team. Dabei galt sie einst als Talent. In der Saison 2017/18 fuhr sie im Europacup sechsmal aufs Podest (zwei Siege). Den Durchbruch im Weltcup schaffte sie nicht, weil sie immer wieder von Knieverletzungen ausgebremst wurde.

Allein zwischen August 2019 und Dezember 2022 musste sie sich sieben Operationen unterziehen. 2022 kam es nach einem reinigenden Eingriff zu einer Blutvergiftung. Hörnblad drohte die Amputation ihres Beines. Mit einer Not-OP konnte dies verhindert werden. Insgesamt bestritt sie 45 Weltcuprennen. Ihr bestes Resultat ist Platz 11 in der Abfahrt.