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Sturz beendete seine Karriere
Ex-Skirennfahrer mit 41 Jahren verstorben

Mit seinem wilden Fahrstil fiel TJ Lanning auf. Nun ist der ehemalige amerikanische Skirennfahrer unerwartet verstorben.
Publiziert: vor 10 Minuten
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Wurde nur 41 Jahre alt: TJ Lanning.
Foto: Blicksport

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Ex-Skirennfahrer TJ Lanning stirbt mit 41 Jahren
  • Karriere mit 25 Jahren wegen schwerer Verletzungen beendet
  • Nur 42 Weltcuprennen, 1 Sieg im Europacup bei 49 Starts
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Grosse Trauer im Skisport. Der ehemalige amerikanische Speed-Spezialist TJ Lanning ist im Alter von 41 Jahren verstorben. Das bestätigen Personen aus seinem Umfeld gegenüber der Plattform skiracing.com. Über die Todesursache ist nichts bekannt.

Die traurige Nachricht sorgt für viel Betroffenheit. «Wir sind zutiefst betrübt über den Tod von TJ Lanning, einem ehemaligen alpinen Skifahrer und Trainer des US-Skiteams, dessen Einfluss auf unseren Sport weit über seine aktive Wettkampfkarriere hinausreichte», schreibt der amerikanische Verband auf Instagram. Und fügt an: «Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie, seinen Freunden und seinen Kindern.»

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Unter dem Beitrag drücken zahlreiche ehemalige wie aktive Ski-Stars ihr Beileid aus – darunter Aksel Lund Svindal, Vreni Schneider oder Mikaela Shiffrin.

Karriereende mit 25 Jahren

Lanning fiel auf den Skipisten durch seinen furchtlosen Fahrstil auf. Dieser sorgte auch dafür, dass er von Verletzungen nicht verschont blieb. So kam er nur auf 42 Weltcuprennen. Dreimal fuhr Lanning in die Top 10, aufs Podest schaffte er es nie. Anders im Europacup, wo er eines seiner 49 Rennen gewinnen konnte.

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Bei einem Sturz im November 2019 verletzte sich Lanning derart schwer, dass er seine Karriere mit erst 25 Jahren beenden musste. Er zog sich eine Kniegelenksluxation und mehrere Bänderrisse im linken Bein sowie einen Bruch des fünften Halswirbels zu. Danach blieb er dem Skisport als Trainer erhalten. Nun wurde Lanning viel zu früh aus dem Leben gerissen.

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