Sorgen um Ski-Star

Rückschlag in der Saisonvorbereitung für Sofia Goggia. Die italienische Skirennfahrerin hat ihr Trainingslager vorzeitig abgebrochen. Erschöpfung macht ihr zu schaffen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sofia Goggia hat das Trainingslager vorzeitig abgebrochen

Die Italienerin hat mit Erschöpfung zu kämpfen

Untersuchungen sollen nun die Ursache dafür finden

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Die italienischen Ski-Stars bereiten sich aktuell unter anderem in Ushuaia auf die kommende Weltcup-Saison vor. Auch Sofia Goggia (33), die letzten Winter die kleine Kristallkugel im Super-G sowie Olympiabronze in der Abfahrt gewonnen hat, ist am 23. August nach Argentinien gereist. Ihr Aufenthalt fällt nun allerdings kürzer aus als geplant.

Wie der italienische Skiverband FISI mitteilt, hat Goggia vorzeitig die Heimreise angetreten. Der Grund: Sie klagte über Unwohlsein. Deswegen wurde in Absprache mit der medizinischen Abteilung entschieden, dass sie nach Italien zurückkehrt, um sich in den nächsten Tagen genauen Untersuchungen zu unterziehen. Was Goggia genau für Beschwerden hat, teilt der Verband nicht mit.

In Argentinien hat Goggia vor allem Riesenslalom trainiert. In der kommenden Woche wäre vorgesehen gewesen, dass sie ins chilenische La Parva weiterreist, um sich vermehrt dem Speed-Training zu widmen. Daraus wird nun nichts.

«Es ist nichts Traumatisches»

Italiens Frauen-Teamchef Gianluca Rulfi geht gegenüber der «Gazzetta dello Sport» mehr ins Detail. «Sie hatte Erschöpfungsprobleme, aber es ist nichts Traumatisches.» Demnach hat sich Goggia einfach nicht wohl und fit genug gefühlt, um zu trainieren. «Es machte keinen Sinn, dortzubleiben und womöglich eine Verletzung zu riskieren.» Auch auf die Frage, wieso die Untersuchungen nicht in Argentinien durchgeführt werden, hat Rulfi eine passende Antwort. Die Wartezeit wäre zu lange gewesen.

Goggia sei es bis vor wenigen Tagen gut gegangen, sie habe in den Trainings starke Leistungen gezeigt. Doch dann sei die Erschöpfung aufgetreten, die auch nach ein paar Tagen Pause nicht besser wurde. Was dahinter steckt, sollen nun die Untersuchungen zeigen. Ob gar der Start beim Saisonauftakt in Sölden (Ö) am 24. Oktober in Gefahr ist, lassen Verband wie Trainer offen. So oder so ist es für Goggia ein Rückschlag in der Saisonvorbereitung.