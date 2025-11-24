Darum gehts
- Shiffrin dank Gurgl-Sieg mit bislang höchsten Einnahmen dieser Saison
- Odermatt bei den Männern nur noch auf Rang 3
- Über 13 Millionen Euro Preisgeld im Weltcup 2026
Rassat verdrängt Odermatt auf Rang 3
Marco Odermatt bereitet sich derzeit in Nordamerika auf den Super-G und den Riesen in Copper Mountain (27. und 28. November) vor. In der Zwischenzeit standen für die Slalomspezialisten zwei Weltcuprennen auf dem Programm, wodurch es kaum erstaunt, dass die ersten beiden Plätze von Fahrern aus diesem Metier belegt werden. Durchaus erstaunlich hingegen ist der Name von Paco Rassat, der das Preisgeldranking der Männer aktuell anführt.
Name
Preisgeld in EUR
Preisgeld in CHF
Paco Rassat
61'693
57'374
Lucas Pinheiro Braathen
58'201
54'127
Marco Odermatt
54'709
50'879
Marco Schwarz
28’402
26'414
Atle Lie McGrath
27'936
25'980
Clement Noel
27’742
25'799
Armand Marchant
25'608
23'815
Timon Haugan
20'835
19'377
Eduard Hallberg
13’968
12'990
Stefan Brennsteiner
10’476
9'743
Hinweis: Obige Tabelle zeigt die Top-10 nach Gurgl (3/38 Rennen)
Shiffrin nicht nur auf der Piste unangefochtene Nummer 1
Was sie in Levi zeigte, wiederholte sich in Gurgl: Kurvt Mikaela Shiffrin um Slalomstangen, kann ihr niemand das Wasser reichen. Ihre Dominanz zeigt sich aktuell nicht nur in der Rangliste im Weltcup, sondern auch im Preisgeldranking. Als einzige Athletin im gesamten Skizirkus hat sie die Marke von 100'000 Euro geknackt und führt auch im fraueninternen Rennen.
Name
Preisgeld in EUR
Preisgeld in CHF
Mikaela Shiffrin
119'894
111'501
Lara Colturi
57'036
53'043
Julia Scheib
54’709
50'879
Paula Moltzan
43’068
40'053
Emma Aicher
18'973
17'645
Camille Rast
17'692
16'454
Lena Duerr
17’111
15'913
Wendy Holdener
15'948
14'832
Lara Gut-Behrami
13'968
12'990
Sara Hector
11'349
10'555
Hinweis: Obige Tabelle zeigt die Top-10 nach Gurgl (3/37 Rennen)
Millionen an Gut-Behrami und Odermatt in den letzten Jahren
Wie viel wert die Einnahmen aus den Rennen nebst den Sponsorenverträgen sind, zeigte sich bei Gut-Behrami und Odermatt zuletzt ein ums andere Jahr. In den letzten fünf Wintern jubelte das Erfolgsduo über unzählige Siege, die ihnen zusammen über fünf Millionen CHF einbrachten.
Während sich Gut-Behrami 1'890'945 CHF verdiente, sind es bei Odermatt 3'328'205 CHF. Wie viel Preisgeld von den über 13 Millionen Euro, die in diesem Winter im Weltcup ausgeschüttet werden, wohl auf das Konto der beiden Schweizer Galionsfiguren wandert?