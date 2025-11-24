Mikaela Shiffrin startete mit zwei dicken Ausrufezeichen ins diesjährige Rennen um die Slalomkrone und siegte sowohl in Levi als auch in Gurgl diskussionslos. Ihre Leistungen brachten ihr nebst Weltcuppunkten auch bereits über 100'000 Euro Preisgeld ein.

Rassat verdrängt Odermatt auf Rang 3

Marco Odermatt bereitet sich derzeit in Nordamerika auf den Super-G und den Riesen in Copper Mountain (27. und 28. November) vor. In der Zwischenzeit standen für die Slalomspezialisten zwei Weltcuprennen auf dem Programm, wodurch es kaum erstaunt, dass die ersten beiden Plätze von Fahrern aus diesem Metier belegt werden. Durchaus erstaunlich hingegen ist der Name von Paco Rassat, der das Preisgeldranking der Männer aktuell anführt.

Name Preisgeld in EUR Preisgeld in CHF Paco Rassat 61'693 57'374 Lucas Pinheiro Braathen 58'201 54'127 Marco Odermatt 54'709 50'879 Marco Schwarz 28’402 26'414 Atle Lie McGrath 27'936 25'980 Clement Noel 27’742 25'799 Armand Marchant 25'608 23'815 Timon Haugan 20'835 19'377 Eduard Hallberg 13’968 12'990 Stefan Brennsteiner 10’476 9'743

Hinweis: Obige Tabelle zeigt die Top-10 nach Gurgl (3/38 Rennen)

Shiffrin nicht nur auf der Piste unangefochtene Nummer 1

Was sie in Levi zeigte, wiederholte sich in Gurgl: Kurvt Mikaela Shiffrin um Slalomstangen, kann ihr niemand das Wasser reichen. Ihre Dominanz zeigt sich aktuell nicht nur in der Rangliste im Weltcup, sondern auch im Preisgeldranking. Als einzige Athletin im gesamten Skizirkus hat sie die Marke von 100'000 Euro geknackt und führt auch im fraueninternen Rennen.

Name Preisgeld in EUR Preisgeld in CHF Mikaela Shiffrin 119'894 111'501 Lara Colturi 57'036 53'043 Julia Scheib 54’709 50'879 Paula Moltzan 43’068 40'053 Emma Aicher 18'973 17'645 Camille Rast 17'692 16'454 Lena Duerr 17’111 15'913 Wendy Holdener 15'948 14'832 Lara Gut-Behrami 13'968 12'990 Sara Hector 11'349 10'555

Hinweis: Obige Tabelle zeigt die Top-10 nach Gurgl (3/37 Rennen)

Millionen an Gut-Behrami und Odermatt in den letzten Jahren

Wie viel wert die Einnahmen aus den Rennen nebst den Sponsorenverträgen sind, zeigte sich bei Gut-Behrami und Odermatt zuletzt ein ums andere Jahr. In den letzten fünf Wintern jubelte das Erfolgsduo über unzählige Siege, die ihnen zusammen über fünf Millionen CHF einbrachten.

Während sich Gut-Behrami 1'890'945 CHF verdiente, sind es bei Odermatt 3'328'205 CHF. Wie viel Preisgeld von den über 13 Millionen Euro, die in diesem Winter im Weltcup ausgeschüttet werden, wohl auf das Konto der beiden Schweizer Galionsfiguren wandert?