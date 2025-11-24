DE
Rangliste im Ski-Weltcup
Sensationsmann Rassat übernimmt Führung in Gesamtwertung

Je drei Rennen haben die besten Skifahrerinnen und -fahrer diesen Winter absolviert. Während bei den Frauen mit Shiffrin eine der Anwärterinnen auf den Gesamtweltcup bereits ganz vorne liegt, überrascht bei den Männern ein Franzose zuvorderst im Klassement.
Publiziert: vor 54 Minuten
|
Aktualisiert: vor 51 Minuten
Anhören
Überraschung in Gurgl: Paco Rassat fuhr sensationell zum Sieg.
Foto: Getty Images
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Shiffrin weiter ohne Konkurrenz, Rassat plötzlich ganz oben

Slaloms und Shiffrin bleiben auch im Olympiawinter eine innige Liebesbeziehung. Die US-Amerikanerin zeigte bereits in Levi, dass auch dieses Jahr kein Weg an ihr vorbeiführt und untermauerte dies in Gurgl. Mit 1,23 Sekunden Vorsprung auf Lara Colturi und 1,41 auf Camille Rast deklassierte sie die Konkurrenz um Meilen und fuhr zu ihrem zweiten Sieg in bisher drei Rennen.

Während die Führung Shiffrins aufgrund der bisherigen Rennen wenig überrascht, ist die Situation bei den Männern eine gänzlich andere. Paco Rassat kurvte am Samstag in Gurgl überraschend zum Sieg und übernahm dadurch auch gleich die Führung im Gesamtweltcup. Es war der erste Weltcupsieg überhaupt für den 27-Jährigen.

Nach total vier Slaloms und zwei Riesen steht diese Woche bei den Männern endlich auch der Auftakt in die Speeddisziplinen auf dem Programm. In Copper Mountain findet erst ein Super-G statt (27. November), ehe einen Tag später der nächste Riesen ansteht. Am Wochenende gehen die Frauen in einem Riesen und Slalom auf Punktejagd (zum Ski-Kalender der Saison 2025/26 mit allen Rennen).

