Darum gehts
- Shiffrin dank Levi-Sieg mit bislang höchsten Einnahmen dieser Saison
- Odermatt zusammen mit Pinheiro Braathen und Scheib auf Rang 2
- Über 13 Millionen Euro Preisgeld werden im Weltcup 2026 ausgeschüttet
Pinheiro Braathen steigt zu Odermatt auf
Nach Odermatts Vollerfolg in Sölden zum Saisonauftakt setzte es vergangenes Wochenende in Levi eine herbe Niederlage für die Schweizer Rennfahrer ab. Loïc Meillard als bester Schweizer schaffte es bloss auf Rang 14 und hatte wie der Rest der Equipe zu keinem Zeitpunkt etwas mit dem Sieg zu tun. Diesen sicherte sich Lucas Pinheiro Braathen, der damit zu Marco Odermatt aufsteigt.
Name
Preisgeld in EUR
Preisgeld in CHF
Marco Odermatt
54’709
50'332
Lucas Pinheiro Braathen
54’709
50332
Marco Schwarz
27’063
24899
Noel Clement
25’608
23559
Atle Lie McGrath
13’968
12851
Eduard Hallberg
13’968
12851
Stefan Brennsteiner
10’476
9638
Laurie Taylor
10’476
9638
Timon Haugan
10’359
9529
Thibaut Favrot
8’148
7495
Hinweis: Obige Tabelle zeigt die Top-10 nach Levi (2/37 Rennen)
Die beiden einzigen bisherigen Saisonsieger teilen sich zusammen mit Einnahmen von über 50'000 CHF den Spitzenplatz. Dahinter folgt Marco Schwarz und Noel Clement.
Shiffrins Doppelstart zahlt sich aus
Zum bereits neunten Mal hiess die Siegerin in Levi vergangenen Samstag Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin nahm dadurch nicht nur ihr neuntes Rentier entgegen, sondern konnte sich auch über ein Preisgeld von fast 55'000 Euro freuen. Zusammen mit ihrem Scheck vom Riesenslalom in Sölden steht sie bei rund 65'000 Euro.
Name
Preisgeld in EUR
Preisgeld in CHF
Mikaela Shiffrin
65’185
59'970
Julia Scheib
54’709
50'332
Paula Moltzan
34’920
32'126
Lara Colturi
31’428
28'914
Emma Aicher
14’899
13'707
Lara Gut-Behrami
13’968
12'851
Lena Duerr
11’291
10'388
Zrinka Ljutic
10’476
9'638
Thea Louise Stjernesund
8’148
7'495
Nina O’Brien
6’984
6'425
Hinweis: Obige Tabelle zeigt die Top-10 nach Levi (2/37 Rennen)
Damit liegt Shiffrin nicht nur bei den Frauen, wo Lara Gut-Behrami als beste Schweizerin auf Rang 6 steht, alleine an der Spitze, sondern auch im geschlechtsübergreifenden Ranking. Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Julia Scheib liegen nach zwei gefahrenen Rennen gleichauf auf Rang 2.
Millionen an Gut-Behrami und Odermatt in den letzten Jahren
Wie viel wert die Einnahmen aus den Rennen nebst den Sponsorenverträgen sind, zeigte sich bei Gut-Behrami und Odermatt zuletzt ein ums andere Jahr. In den letzten fünf Wintern jubelte das Erfolgsduo über unzählige Siege, die ihnen zusammen über fünf Millionen CHF einbrachten.
Während sich Gut-Behrami 1'890'945 CHF verdiente, sind es bei Odermatt 3'328'205 CHF. Wie viel Preisgeld von den über 13 Millionen Euro, die in diesem Winter im Weltcup ausgeschüttet werden, wohl auf das Konto der beiden Schweizer Galionsfiguren wandert?