Beim Slalom in Levi überragte Mikaela Shiffrin alle und strich nebst dem Sieg auch ein ordentliches Preisgeld ein. Dadurch belegt sie nicht nur unter den Frauen den 1. Rang, sondern verdrängt auch Odermatt im geschlechtsübergreifenden Ranking vom Spitzenplatz.

Shiffrin sackte in Levi üppige Summe ein und liegt neu vor Odermatt

1/4 Liegt dank ihres Sieges in Levi neu an der Preisgeld-Spitze: Mikaela Shiffrin jubelte in Finnland zum bereits neunten Mal. Foto: AFP

Darum gehts Shiffrin dank Levi-Sieg mit bislang höchsten Einnahmen dieser Saison

Odermatt zusammen mit Pinheiro Braathen und Scheib auf Rang 2

Über 13 Millionen Euro Preisgeld werden im Weltcup 2026 ausgeschüttet

Pinheiro Braathen steigt zu Odermatt auf

Nach Odermatts Vollerfolg in Sölden zum Saisonauftakt setzte es vergangenes Wochenende in Levi eine herbe Niederlage für die Schweizer Rennfahrer ab. Loïc Meillard als bester Schweizer schaffte es bloss auf Rang 14 und hatte wie der Rest der Equipe zu keinem Zeitpunkt etwas mit dem Sieg zu tun. Diesen sicherte sich Lucas Pinheiro Braathen, der damit zu Marco Odermatt aufsteigt.

Name Preisgeld in EUR Preisgeld in CHF Marco Odermatt 54’709 50'332 Lucas Pinheiro Braathen 54’709 50332 Marco Schwarz 27’063 24899 Noel Clement 25’608 23559 Atle Lie McGrath 13’968 12851 Eduard Hallberg 13’968 12851 Stefan Brennsteiner 10’476 9638 Laurie Taylor 10’476 9638 Timon Haugan 10’359 9529 Thibaut Favrot 8’148 7495

Hinweis: Obige Tabelle zeigt die Top-10 nach Levi (2/37 Rennen)

Die beiden einzigen bisherigen Saisonsieger teilen sich zusammen mit Einnahmen von über 50'000 CHF den Spitzenplatz. Dahinter folgt Marco Schwarz und Noel Clement.

Shiffrins Doppelstart zahlt sich aus

Zum bereits neunten Mal hiess die Siegerin in Levi vergangenen Samstag Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin nahm dadurch nicht nur ihr neuntes Rentier entgegen, sondern konnte sich auch über ein Preisgeld von fast 55'000 Euro freuen. Zusammen mit ihrem Scheck vom Riesenslalom in Sölden steht sie bei rund 65'000 Euro.

Name Preisgeld in EUR Preisgeld in CHF Mikaela Shiffrin 65’185 59'970 Julia Scheib 54’709 50'332 Paula Moltzan 34’920 32'126 Lara Colturi 31’428 28'914 Emma Aicher 14’899 13'707 Lara Gut-Behrami 13’968 12'851 Lena Duerr 11’291 10'388 Zrinka Ljutic 10’476 9'638 Thea Louise Stjernesund 8’148 7'495 Nina O’Brien 6’984 6'425

Hinweis: Obige Tabelle zeigt die Top-10 nach Levi (2/37 Rennen)

Damit liegt Shiffrin nicht nur bei den Frauen, wo Lara Gut-Behrami als beste Schweizerin auf Rang 6 steht, alleine an der Spitze, sondern auch im geschlechtsübergreifenden Ranking. Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Julia Scheib liegen nach zwei gefahrenen Rennen gleichauf auf Rang 2.

Millionen an Gut-Behrami und Odermatt in den letzten Jahren

Wie viel wert die Einnahmen aus den Rennen nebst den Sponsorenverträgen sind, zeigte sich bei Gut-Behrami und Odermatt zuletzt ein ums andere Jahr. In den letzten fünf Wintern jubelte das Erfolgsduo über unzählige Siege, die ihnen zusammen über fünf Millionen CHF einbrachten.

Während sich Gut-Behrami 1'890'945 CHF verdiente, sind es bei Odermatt 3'328'205 CHF. Wie viel Preisgeld von den über 13 Millionen Euro, die in diesem Winter im Weltcup ausgeschüttet werden, wohl auf das Konto der beiden Schweizer Galionsfiguren wandert?