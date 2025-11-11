Darum gehts
- Marco Odermatt streicht durch Sölden-Sieg fast 55'000 Euro ein
- Lara Gut-Behrami verdiente 14'000 Euro für ihren dritten Platz
- Über 13 Millionen Euro Preisgeld werden im Weltcup 2026 ausgeschüttet
0,24 Sekunden fast 30'000 Euro wert
Bei den Männern verlief der Start in den Olympiawinter aus sportlicher Sicht optimal. Marco Odermatt raste in Sölden schneller als alle anderen um die Tore und sicherte sich vor Namensvetter Marco Schwarz und Atle Lie McGrath den ersten Sieg im ersten Rennen.
|Name
|Preisgeld in EUR
|Preisgeld in CHF
|Marco Odermatt
|54'709
|50'972
|Marco Schwarz
|25'608
|23'859
|Atle Lie McGrath
|13'968
|13'014
|Stefan Brennsteiner
|10'476
|9'760
|Thibaut Favrot
|8'148
|7'592
|Raphael Haaser
|6'984
|6'507
|Henrik Kristoffersen
|5'820
|5'422
|Alex Vinatzer
|4'656
|4'338
|Zan Kranjec
|4'074
|3'796
|Flavio Vitale
|3'492
|3'253
Hinweis: Obige Tabelle zeigt die Top-10 nach Sölden (1/37 Rennen)
Als Belohnung gabs nicht nur 100 Weltcuppunkte, sondern auch eine üppige Entlöhnung finanzieller Art. Fast 55'000 Euro (rund 51'000 CHF) wanderten auf das Konto des Nidwaldners, der damit deutlich vor dem in Sölden nur um 24 Hundertstelsekunden langsameren Marco Schwarz liegt. Der Österreicher musste sich mit weniger als der Hälfte begnügen.
Auch Gut-Behramis Sölden-Podestplatz schenkte ein
In Sölden wurde pro Geschlecht total 54'709 Euro Preisgeld verteilt, wobei in beiden Fällen derselbe Schlüssel zur Anwendung kam. Bedeutet: Lara Gut-Behramis 3. Rang brachte ihr rund 14'000 Euro ein, dieselbe Summe wie McGrath einstrich.
|Name
|Preisgeld in EUR
|Preisgeld in CHF
|Julia Scheib
|54'709
|50'972
|Paula Moltzan
|25'608
|23'859
|Lara Gut-Behrami
|13'968
|13'014
|Mikaela Shiffrin
|10'476
|9'760
|Thea Louise Stjernesund
|8'148
|7'592
|Nina O'Brien
|6'984
|6'507
|Lara Colturi
|5'820
|5'422
|Alice Robinson
|4'656
|4'338
|Sara Hector
|4'074
|3'796
|Zrinka Ljutic
|3'492
|3'253
Hinweis: Obige Tabelle zeigt die Top-10 nach Sölden (1/37 Rennen)
Mit 1,11 Sekunden Rückstand auf die Siegerin Julia Scheib konnte Gut-Behrami in Sölden noch nicht um den Sieg mitfahren. Verläuft ihre Abschlusssaison jedoch ähnlich wie in den letzten Jahren, wird sich ihr Preisgeldkonto noch deutlich füllen.
Millionen an Gut-Behrami und Odermatt in den letzten Jahren
Wie viel wert die Einnahmen aus den Rennen nebst den Sponsorenverträgen sind, zeigte sich bei Gut-Behrami und Odermatt zuletzt ein ums andere Jahr. In den letzten fünf Wintern jubelte das Erfolgsduo über unzählige Siege, die ihnen zusammen über fünf Millionen CHF einbrachten.
Während sich Gut-Behrami 1'890'945 CHF verdiente, sind es bei Odermatt 3'328'205 CHF. Wie viel Preisgeld von den über 13 Millionen Euro, die in diesem Winter im Weltcup ausgeschüttet werden, wohl auf das Konto der beiden Schweizer Galionsfiguren wandert?