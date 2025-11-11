Beim Auftakt in die neue Skisaison in Sölden ging nebst dem Rennen um die Weltcuppunkte auch jenes um die Preisgelder los. Durch seinen Sieg räumte Marco Odermatt gleich beim Auftakt ordentlich ab. Auch Lara Gut-Behrami strich eine nette Summe ein.

Bei den Männern verlief der Start in den Olympiawinter aus sportlicher Sicht optimal. Marco Odermatt raste in Sölden schneller als alle anderen um die Tore und sicherte sich vor Namensvetter Marco Schwarz und Atle Lie McGrath den ersten Sieg im ersten Rennen.

Name Preisgeld in EUR Preisgeld in CHF Marco Odermatt 54'709 50'972 Marco Schwarz 25'608 23'859 Atle Lie McGrath 13'968 13'014 Stefan Brennsteiner 10'476 9'760 Thibaut Favrot 8'148 7'592 Raphael Haaser 6'984 6'507 Henrik Kristoffersen 5'820 5'422 Alex Vinatzer 4'656 4'338 Zan Kranjec 4'074 3'796 Flavio Vitale 3'492 3'253

Hinweis: Obige Tabelle zeigt die Top-10 nach Sölden (1/37 Rennen)

Als Belohnung gabs nicht nur 100 Weltcuppunkte, sondern auch eine üppige Entlöhnung finanzieller Art. Fast 55'000 Euro (rund 51'000 CHF) wanderten auf das Konto des Nidwaldners, der damit deutlich vor dem in Sölden nur um 24 Hundertstelsekunden langsameren Marco Schwarz liegt. Der Österreicher musste sich mit weniger als der Hälfte begnügen.

Auch Gut-Behramis Sölden-Podestplatz schenkte ein

In Sölden wurde pro Geschlecht total 54'709 Euro Preisgeld verteilt, wobei in beiden Fällen derselbe Schlüssel zur Anwendung kam. Bedeutet: Lara Gut-Behramis 3. Rang brachte ihr rund 14'000 Euro ein, dieselbe Summe wie McGrath einstrich.

Name Preisgeld in EUR Preisgeld in CHF Julia Scheib 54'709 50'972 Paula Moltzan 25'608 23'859 Lara Gut-Behrami 13'968 13'014 Mikaela Shiffrin 10'476 9'760 Thea Louise Stjernesund 8'148 7'592 Nina O'Brien 6'984 6'507 Lara Colturi 5'820 5'422 Alice Robinson 4'656 4'338 Sara Hector 4'074 3'796 Zrinka Ljutic 3'492 3'253

Hinweis: Obige Tabelle zeigt die Top-10 nach Sölden (1/37 Rennen)

Mit 1,11 Sekunden Rückstand auf die Siegerin Julia Scheib konnte Gut-Behrami in Sölden noch nicht um den Sieg mitfahren. Verläuft ihre Abschlusssaison jedoch ähnlich wie in den letzten Jahren, wird sich ihr Preisgeldkonto noch deutlich füllen.

Millionen an Gut-Behrami und Odermatt in den letzten Jahren

Wie viel wert die Einnahmen aus den Rennen nebst den Sponsorenverträgen sind, zeigte sich bei Gut-Behrami und Odermatt zuletzt ein ums andere Jahr. In den letzten fünf Wintern jubelte das Erfolgsduo über unzählige Siege, die ihnen zusammen über fünf Millionen CHF einbrachten.

Während sich Gut-Behrami 1'890'945 CHF verdiente, sind es bei Odermatt 3'328'205 CHF. Wie viel Preisgeld von den über 13 Millionen Euro, die in diesem Winter im Weltcup ausgeschüttet werden, wohl auf das Konto der beiden Schweizer Galionsfiguren wandert?