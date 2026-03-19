Darum gehts
- Ski-Weltcup-Saison 2025/26 mit Olympischen Spielen und zahlreichen Klassikern
- Frauen fahren 37 Rennen, Männer bestreiten 38 Wettkämpfe
- Copper-Mountain-Rückkehr nach Jahrzehnten ohne Rennen
Der Kalender der Ski-Weltcup-Saison 2025/26
Nach dem letzten Winter waren die Schweizer Männer die Gejagten. Von den total 64 Schweizer Weltcup-Podestplätzen haben sie 44 (17 Siege) herausgefahren. Allen voran Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt (28) war mit seinen 17 Podestplätzen (8 Siege) massgeblich daran beteiligt. Vor dem diesjährigen Weltcupfinal in Lillehammer steht Swiss-Ski bei 45 Podien. Von den dabei 17 Siegen gehen deren 13 aufs Konto der Männer, wobei Marco Odermatt allein bereits neunmal ganz oben auf dem Siegertreppchen stand.
Auch die Fans kamen hierzulande auf ihre Kosten. Mit insgesamt elf Heimrennen bot dieser Winter ordentlich Spektakel. Die Männer fuhren in Adelboden BE und Wengen BE, die Frauen in St. Moritz GR und beide in Crans-Montana VS.
Rennen der Frauen
Traditionell wurde die Saison mit dem Riesenslalom in Sölden eröffnet. Es war für die Frauen das erste von zehn Rennen in dieser Disziplin. Daneben bestreiten sie gleich viele Slaloms, neun Abfahrten und acht Super-Gs.
|Datum
|Ort
|Rennen
|Uhrzeit (MEZ)
|25. Oktober
|Sölden (Ö)
|Riesenslalom
|10 Uhr / 13 Uhr
|15. November
|Levi (Fi)
|Slalom
|10 Uhr / 13 Uhr
|23. November
|Gurgl (Ö)
|Slalom
|10.30 Uhr / 13.30 Uhr
|29. November
|Copper Mountain (USA)
|Riesenslalom
|18 Uhr / 21 Uhr
|30. November
|Copper Mountain (USA)
|Slalom
|18 Uhr / 21 Uhr
|6. Dezember
|Mont-Tremblant (Ka)
|Riesenslalom
|17 Uhr / 20 Uhr
|7. Dezember
|Mont-Tremblant (Ka)
|Riesenslalom
|16 Uhr / 19 Uhr
|12. Dezember
|St. Moritz (Sz)
|Abfahrt
|10.15 Uhr
|13. Dezember
|St. Moritz (Sz)
|Abfahrt
|10.45 Uhr
|14. Dezember
|St. Moritz (Sz)
|Super-G
|10.45 Uhr
|16. Dezember
|Courchevel (Fr)
|Slalom
|17.45 Uhr / 20.45 Uhr
|20. Dezember
|Val d'Isère (Fr)
|Abfahrt
|10.30 Uhr
|21. Dezember
|Val d'Isère (Fr)
|Super-G
|11 Uhr
|27. Dezember
|Semmering (Ö)
|Riesenslalom
|10 Uhr / 13 Uhr
|28. Dezember
|Semmering (Ö)
|Slalom
|14.15 Uhr / 17.45 Uhr
|3. Januar
|Kranjska Gora (Sln)
|Riesenslalom
|10 Uhr / 13 Uhr
|4. Januar
|Kranjska Gora (Sln)
|Slalom
|9.30 Uhr / 12.15 Uhr
|10. Januar
|Zauchensee (Ö)
|Abfahrt
|11.30 Uhr
|11. Januar
|Zauchensee (Ö)
|Super-G
|Abgesagt, wird in Soldeu nachgeholt
|13. Januar
|Flachau (Ö)
|Slalom
|17.45 Uhr / 20.45 Uhr
|17. Januar
|Tarvisio (It)
|Abfahrt
|10.45 Uhr
|18. Januar
|Tarvisio (It)
|Super-G
|11.15 Uhr
|20. Januar
|Kronplatz (It)
|Riesenslalom
|10.30 Uhr / 13.30 Uhr
|24. Januar
|Spindlermühle (Tsch)
|Riesenslalom
|10 Uhr / 13.30 Uhr
|25. Januar
|Spindlermühle (Tsch)
|Slalom
|9.30 Uhr / 12.15 Uhr
|30. Januar
|Crans-Montana (Sz)
|Abfahrt
|Abgebrochen, wird in Val di Fassa nachgeholt
|31. Januar
|Crans-Montana (Sz)
|Super-G
|11 Uhr
|7. bis 18. Februar
|Mailand und Cortina (It)
|Olympische Spiele
|–
|27. Februar
|Soldeu (And)
|Abfahrt
|10.15 Uhr
|28. Februar
|Soldeu (And)
|Super-G (Erstaz für Zauchensee)
|10.15 Uhr
|1. März
|Soldeu (And)
|Super-G
|10.15 Uhr
|6. März
|Val di Fassa (It)
|Abfahrt (Ersatz für Crans-Montana)
|11.30 Uhr
|7. März
|Val di Fassa (it)
|Abfahrt
|10.45 Uhr
|8. März
|Val di Fassa (It)
|Super-G
|10.45 Uhr
|14. März
|Are (Sd)
|Riesenslalom
|10 Uhr / 13 Uhr
|15. März
|Are (Sd)
|Slalom
|9.30 Uhr / 12.30 Uhr
|21. März
|Lillehammer (No)
|Abfahrt
|12.30 Uhr
|22. März
|Lillehammer (No)
|Super-G
|10.45 Uhr
|24. März
|Lillehammer (No)
|Slalom
|10.30 / 13.30 Uhr
|25. März
|Lillehammer (No)
|Riesenslalom
|9.30 Uhr / 12.30 Uhr
Rennen der Männer
Auch bei den Männern begann die Saison mit dem Riesenslalom in Sölden. Für sie war es der erste von neun in diesem Winter. Daneben fahren sie elf Slaloms, neun Super-Gs und gleich viele Abfahrten.
|Datum
|Ort
|Rennen
|Uhrzeit (MEZ)
|26. Oktober
|Sölden (Ö)
|Riesenslalom
|10 Uhr / 13 Uhr
|16. November
|Levi (Fi)
|Slalom
|10 Uhr / 13 Uhr
|22. November
|Gurgl (Ö)
|Slalom
|10.30 Uhr / 13.30 Uhr
|27. November
|Copper Mountain (USA)
|Super-G
|19 Uhr
|28. November
|Copper Mountain (USA)
|Riesenslalom
|18 Uhr / 21 Uhr
|4. Dezember
|Beaver Creek (USA)
|Abfahrt
|Abgesagt, wird in Gröden nachgeholt
|5. Dezember
|Beaver Creek (USA)
|Abfahrt
|19 Uhr
|6. Dezember
|Beaver Creek (USA)
|Super-G
|18.30 Uhr
|7. Dezember
|Beaver Creek (USA)
|Riesenslalom
|18 Uhr / 21 Uhr
|13. Dezember
|Val d'Isère (Fr)
|Riesenslalom
|9.30 Uhr / 13 Uhr
|14. Dezember
|Val d'Isère (Fr)
|Slalom
|9.30 Uhr /13 Uhr
|18. Dezember
|Gröden (It)
|Sprint-Abfahrt
|11.45 Uhr
|19. Dezember
|Gröden (It)
|Super-G
|11.45 Uhr
|20. Dezember
|Gröden (It)
|Abfahrt
|11.45 Uhr
|21. Dezember
|Alta Badia (It)
|Riesenslalom
|10 Uhr / 13.30 Uhr
|22. Dezember
|Alta Badia (It)
|Slalom
|10 Uhr / 13.30 Uhr
|27. Dezember
|Livigno (It)
|Super-G
|11.30 Uhr
|7. Januar
|Madonna di Campiglio (It)
|Slalom
|18 Uhr / 21 Uhr
|10. Januar
|Adelboden (Sz)
|Riesenslalom
|10.30 Uhr / 13.30 Uhr
|11. Januar
|Adelboden (Sz)
|Slalom
|10.30 Uhr / 13.30 Uhr
|16. Januar
|Wengen (Sz)
|Super-G
|12.30 Uhr
|17. Januar
|Wengen (Sz)
|Abfahrt
|12.30 Uhr
|18. Januar
|Wengen (Sz)
|Slalom
|10 Uhr / 13 Uhr
|23. Januar
|Kitzbühel (Ö)
|Super-G
|11.30 Uhr
|24. Januar
|Kitzbühel (Ö)
|Abfahrt
|11.30 Uhr
|25. Januar
|Kitzbühel (Ö)
|Slalom
|10.30 Uhr / 13.30 Uhr
|27. Januar
|Schladming (Ö)
|Riesenslalom
|17.45 Uhr / 20.45 Uhr
|28. Januar
|Schladming (Ö)
|Slalom
|17.45 Uhr / 20.45 Uhr
|1. Februar
|Crans-Montana (Sz)
|Abfahrt
|11 Uhr
|7. bis 18. Februar
|Mailand und Cortina (It)
|Olympische Spiele
|–
|28. Februar
|Garmisch-Partenkirchen (De)
|Abfahrt
|11.45 Uhr
|1. März
|Garmisch-Partenkirchen (De)
|Super-G
|11.45 Uhr
|7. März
|Kranjska Gora (Sln)
|Riesenslalom
|9.30 Uhr / 12.30 Uhr
|8. März
|Kranjska Gora (Sln)
|Slalom
|9.30 Uhr / 12.30 Uhr
|14. März
|Courchevel (Fr)
|Abfahrt
|11 Uhr
|15. März
|Courchevel (Fr)
|Super-G
|10.45 Uhr
|21. März
|Lillehammer (No)
|Abfahrt
|10.45 Uhr
|22. März
|Lillehammer (No)
|Super-G
|12.30 Uhr
|24. März
|Lillehammer (No)
|Riesenslalom
|9.30 Uhr / 12.30 Uhr
|25. März
|Lillehammer (No)
|Slalom
|10.30 Uhr / 13.30 Uhr
Zahlreiche Klassiker
Auch in dieser Saison machte der Ski-Zirkus an vielen Orten Halt, die schon lange dabei sind. Dazu zählten Wengen BE, Adelboden BE, Kitzbühel, Levi, Are oder Sölden.
Eine Station fiel allerdings in diesem Winter weg. Die Speedrennen in Bormio (It), die traditionell zwischen Weihnachten und Neujahr über die Bühne gehen, fanden nicht statt. Der Grund ist simpel. Denn auf der Stelvio wurde im Februar um Olympiagold gefahren.
Eine Rückkehr gab es nach Copper Mountain. Die Männer fuhren erstmals seit 1976 dort wieder Rennen, die Frauen waren letztmals 2001 im US-Skiort. Zudem war der Abstecher nach Livigno (It) für die Männer neu.