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Alle Rennen in der Übersicht
Ski-Kalender der Saison 2025/26

Ein letztes Mal in dieser Saison versammelt sich der Skizirkus dieses Wochenende in Lillehammer für Weltcuprennen. Hier gibts alle Rennen auf einen Blick.
Publiziert: vor 47 Minuten
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Aktualisiert: vor 43 Minuten
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Franjo von Allmen fliegt in Lillehammer zum letzten Mal in diesem Winter durch die Luft.
Foto: Mario Buehner/GEPA/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Ski-Weltcup-Saison 2025/26 mit Olympischen Spielen und zahlreichen Klassikern
  • Frauen fahren 37 Rennen, Männer bestreiten 38 Wettkämpfe
  • Copper-Mountain-Rückkehr nach Jahrzehnten ohne Rennen
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Der Kalender der Ski-Weltcup-Saison 2025/26

Nach dem letzten Winter waren die Schweizer Männer die Gejagten. Von den total 64 Schweizer Weltcup-Podestplätzen haben sie 44 (17 Siege) herausgefahren. Allen voran Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt (28) war mit seinen 17 Podestplätzen (8 Siege) massgeblich daran beteiligt. Vor dem diesjährigen Weltcupfinal in Lillehammer steht Swiss-Ski bei 45 Podien. Von den dabei 17 Siegen gehen deren 13 aufs Konto der Männer, wobei Marco Odermatt allein bereits neunmal ganz oben auf dem Siegertreppchen stand.

Auch die Fans kamen hierzulande auf ihre Kosten. Mit insgesamt elf Heimrennen bot dieser Winter ordentlich Spektakel. Die Männer fuhren in Adelboden BE und Wengen BE, die Frauen in St. Moritz GR und beide in Crans-Montana VS.

Rennen der Frauen

Traditionell wurde die Saison mit dem Riesenslalom in Sölden eröffnet. Es war für die Frauen das erste von zehn Rennen in dieser Disziplin. Daneben bestreiten sie gleich viele Slaloms, neun Abfahrten und acht Super-Gs.

Datum Ort Rennen Uhrzeit (MEZ)
25. OktoberSölden (Ö)Riesenslalom10 Uhr / 13 Uhr
15. NovemberLevi (Fi)Slalom10 Uhr / 13 Uhr
23. NovemberGurgl (Ö)Slalom10.30 Uhr / 13.30 Uhr
29. NovemberCopper Mountain (USA)Riesenslalom18 Uhr / 21 Uhr
30. NovemberCopper Mountain (USA)Slalom18 Uhr / 21 Uhr
6. DezemberMont-Tremblant (Ka)Riesenslalom17 Uhr / 20 Uhr
7. DezemberMont-Tremblant (Ka)Riesenslalom16 Uhr / 19 Uhr
12. DezemberSt. Moritz (Sz)Abfahrt10.15 Uhr
13. DezemberSt. Moritz (Sz)Abfahrt10.45 Uhr
14. DezemberSt. Moritz (Sz)Super-G10.45 Uhr
16. DezemberCourchevel (Fr)Slalom17.45 Uhr / 20.45 Uhr
20. DezemberVal d'Isère (Fr)Abfahrt10.30 Uhr
21. DezemberVal d'Isère (Fr)Super-G11 Uhr
27. DezemberSemmering (Ö)Riesenslalom10 Uhr / 13 Uhr
28. DezemberSemmering (Ö)Slalom14.15 Uhr / 17.45 Uhr
3. JanuarKranjska Gora (Sln)Riesenslalom10 Uhr / 13 Uhr
4. JanuarKranjska Gora (Sln)Slalom9.30 Uhr / 12.15 Uhr
10. JanuarZauchensee (Ö)Abfahrt11.30 Uhr
11. JanuarZauchensee (Ö)Super-GAbgesagt, wird in Soldeu nachgeholt
13. JanuarFlachau (Ö)Slalom17.45 Uhr / 20.45 Uhr
17. JanuarTarvisio (It)Abfahrt10.45 Uhr
18. JanuarTarvisio (It)Super-G11.15 Uhr
20. JanuarKronplatz (It)Riesenslalom10.30 Uhr / 13.30 Uhr
24. JanuarSpindlermühle (Tsch)Riesenslalom10 Uhr / 13.30 Uhr
25. JanuarSpindlermühle (Tsch)Slalom9.30 Uhr / 12.15 Uhr
30. JanuarCrans-Montana (Sz)AbfahrtAbgebrochen, wird in Val di Fassa nachgeholt
31. JanuarCrans-Montana (Sz)Super-G11 Uhr
7. bis 18. FebruarMailand und Cortina (It)Olympische Spiele
27. FebruarSoldeu (And)Abfahrt10.15 Uhr
28. FebruarSoldeu (And)Super-G (Erstaz für Zauchensee)10.15 Uhr
1. MärzSoldeu (And)Super-G10.15 Uhr
6. MärzVal di Fassa (It)Abfahrt (Ersatz für Crans-Montana)11.30 Uhr
7. MärzVal di Fassa (it)Abfahrt10.45 Uhr
8. MärzVal di Fassa (It)Super-G10.45 Uhr
14. MärzAre (Sd)Riesenslalom10 Uhr / 13 Uhr
15. MärzAre (Sd)Slalom9.30 Uhr / 12.30 Uhr
21. MärzLillehammer (No)Abfahrt12.30 Uhr
22. MärzLillehammer (No)Super-G10.45 Uhr
24. MärzLillehammer (No)Slalom10.30 / 13.30 Uhr
25. MärzLillehammer (No)Riesenslalom9.30 Uhr / 12.30 Uhr
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Rennen der Männer

Auch bei den Männern begann die Saison mit dem Riesenslalom in Sölden. Für sie war es der erste von neun in diesem Winter. Daneben fahren sie elf Slaloms, neun Super-Gs und gleich viele Abfahrten.

Datum Ort Rennen Uhrzeit (MEZ)
26. OktoberSölden (Ö)Riesenslalom10 Uhr / 13 Uhr
16. NovemberLevi (Fi)Slalom10 Uhr / 13 Uhr
22. NovemberGurgl (Ö)Slalom10.30 Uhr / 13.30 Uhr
27. NovemberCopper Mountain (USA)Super-G19 Uhr
28. NovemberCopper Mountain (USA)Riesenslalom18 Uhr / 21 Uhr
4. DezemberBeaver Creek (USA)AbfahrtAbgesagt, wird in Gröden nachgeholt
5. DezemberBeaver Creek (USA)Abfahrt19 Uhr
6. DezemberBeaver Creek (USA)Super-G18.30 Uhr
7. DezemberBeaver Creek (USA)Riesenslalom18 Uhr / 21 Uhr
13. DezemberVal d'Isère (Fr)Riesenslalom9.30 Uhr / 13 Uhr
14. DezemberVal d'Isère (Fr)Slalom9.30 Uhr /13 Uhr
18. DezemberGröden (It)Sprint-Abfahrt11.45 Uhr
19. DezemberGröden (It)Super-G11.45 Uhr
20. DezemberGröden (It)Abfahrt11.45 Uhr
21. DezemberAlta Badia (It)Riesenslalom10 Uhr / 13.30 Uhr
22. DezemberAlta Badia (It)Slalom10 Uhr / 13.30 Uhr
27. DezemberLivigno (It)Super-G11.30 Uhr
7. JanuarMadonna di Campiglio (It)Slalom18 Uhr / 21 Uhr
10. JanuarAdelboden (Sz)Riesenslalom10.30 Uhr / 13.30 Uhr
11. JanuarAdelboden (Sz)Slalom10.30 Uhr / 13.30 Uhr
16. JanuarWengen (Sz)Super-G12.30 Uhr
17. JanuarWengen (Sz)Abfahrt12.30 Uhr
18. JanuarWengen (Sz)Slalom10 Uhr / 13 Uhr
23. JanuarKitzbühel (Ö)Super-G11.30 Uhr
24. JanuarKitzbühel (Ö)Abfahrt11.30 Uhr
25. JanuarKitzbühel (Ö)Slalom10.30 Uhr / 13.30 Uhr
27. JanuarSchladming (Ö)Riesenslalom17.45 Uhr / 20.45 Uhr
28. JanuarSchladming (Ö)Slalom17.45 Uhr / 20.45 Uhr
1. FebruarCrans-Montana (Sz)Abfahrt11 Uhr
7. bis 18. FebruarMailand und Cortina (It)Olympische Spiele
28. FebruarGarmisch-Partenkirchen (De)Abfahrt11.45 Uhr
1. MärzGarmisch-Partenkirchen (De)Super-G11.45 Uhr
7. MärzKranjska Gora (Sln)Riesenslalom9.30 Uhr / 12.30 Uhr
8. MärzKranjska Gora (Sln)Slalom9.30 Uhr / 12.30 Uhr
14. MärzCourchevel (Fr)Abfahrt11 Uhr
15. MärzCourchevel (Fr)Super-G10.45 Uhr
21. MärzLillehammer (No)Abfahrt10.45 Uhr
22. MärzLillehammer (No)Super-G12.30 Uhr
24. MärzLillehammer (No)Riesenslalom9.30 Uhr / 12.30 Uhr
25. MärzLillehammer (No)Slalom10.30 Uhr / 13.30 Uhr

Zahlreiche Klassiker

Auch in dieser Saison machte der Ski-Zirkus an vielen Orten Halt, die schon lange dabei sind. Dazu zählten Wengen BE, Adelboden BE, Kitzbühel, Levi, Are oder Sölden.

Eine Station fiel allerdings in diesem Winter weg. Die Speedrennen in Bormio (It), die traditionell zwischen Weihnachten und Neujahr über die Bühne gehen, fanden nicht statt. Der Grund ist simpel. Denn auf der Stelvio wurde im Februar um Olympiagold gefahren.

Eine Rückkehr gab es nach Copper Mountain. Die Männer fuhren erstmals seit 1976 dort wieder Rennen, die Frauen waren letztmals 2001 im US-Skiort. Zudem war der Abstecher nach Livigno (It) für die Männer neu.

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