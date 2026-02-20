Lindsey Vonn zeigt nach ihrer schweren Verletzung bei der Olympia-Abfahrt Röntgenbilder ihrer OP. Ihre starken Schmerzen machen die Genesung schwierig.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lindsey Vonn (41) teilt Updates nach komplizierter Schienbein-OP auf Instagram

Sechs Stunden OP, viele Platten und Schrauben notwendig zur Stabilisierung

Ex-Skirennfahrerin erholt sich noch im Krankenhaus, kämpft mit starken Schmerzen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Pascal Keusch Redaktor Sport

Lindsey Vonn (41) meldet sich nach ihrer letzten Operation bei ihren Fans. Der Skistar stürzte an der Olympia-Abfahrt schwer und zog sich dabei eine komplizierte Fraktur im linken Schienbein zu. Via Instagram teilt die Amerikanerin Röntgenbilder ihrer OP.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Wie ihr sehen könnt, waren viele Platten und Schrauben erforderlich, um alles wieder zusammenzusetzen», schreibt Vonn in der Bildbeschreibung. Ihr Doktor habe beim über sechsstündigen Eingriff unglaubliche Arbeit geleistet.

«Schmerzen sind schwer zu ertragen»

Weiter schreibt die 41-Jährige: «Aufgrund des Ausmasses der Verletzung habe ich nach der Operation ein wenig zu kämpfen und konnte noch nicht aus dem Krankenhaus entlassen werden... aber ich bin fast so weit.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auf X fügt Vonn hinzu: «Ich erhole mich noch, aber die Schmerzen sind schwer zu ertragen.» Abschliessend kündigt sie an, ihre Verletzung und die Folgen bald genauer zu erläutern.