«Schmerzen sind schwer zu ertragen»
Skistar Vonn zeigt Grusel-Bilder nach letzter OP

Lindsey Vonn zeigt nach ihrer schweren Verletzung bei der Olympia-Abfahrt Röntgenbilder ihrer OP. Ihre starken Schmerzen machen die Genesung schwierig.
Publiziert: 17:52 Uhr
|
Aktualisiert: vor 42 Minuten
Lindsey Vonn meldet sich nach ihrer letzten OP via Instagram.
Foto: Instagram / lindseyvonn

Darum gehts

  • Lindsey Vonn (41) teilt Updates nach komplizierter Schienbein-OP auf Instagram
  • Sechs Stunden OP, viele Platten und Schrauben notwendig zur Stabilisierung
  • Ex-Skirennfahrerin erholt sich noch im Krankenhaus, kämpft mit starken Schmerzen
Pascal_Keusch_Praktikant Sport_Blick_1-Bearbeitet.jpg
Pascal KeuschRedaktor Sport

Lindsey Vonn (41) meldet sich nach ihrer letzten Operation bei ihren Fans. Der Skistar stürzte an der Olympia-Abfahrt schwer und zog sich dabei eine komplizierte Fraktur im linken Schienbein zu. Via Instagram teilt die Amerikanerin Röntgenbilder ihrer OP. 

«Wie ihr sehen könnt, waren viele Platten und Schrauben erforderlich, um alles wieder zusammenzusetzen», schreibt Vonn in der Bildbeschreibung. Ihr Doktor habe beim über sechsstündigen Eingriff unglaubliche Arbeit geleistet.

«Schmerzen sind schwer zu ertragen»

Weiter schreibt die 41-Jährige: «Aufgrund des Ausmasses der Verletzung habe ich nach der Operation ein wenig zu kämpfen und konnte noch nicht aus dem Krankenhaus entlassen werden... aber ich bin fast so weit.»

Auf X fügt Vonn hinzu: «Ich erhole mich noch, aber die Schmerzen sind schwer zu ertragen.» Abschliessend kündigt sie an, ihre Verletzung und die Folgen bald genauer zu erläutern.

