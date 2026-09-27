Speed-Aufsteigerin verletzt sich im Trainingslager schwer

Camille Cerutti wird in diesem Winter keine Weltcuprennen fahren. Die Französin hat sich im Trainingslager schwer verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Camille Cerutti hat sich das Kreuzband gerissen

Damit ist die Saison der Ski-Französin schon gelaufen

Letzten Winter ist sie erstmals in die Top 10 gefahren

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Bittere Nachrichten aus dem französischen Ski-Team. Camille Cerutti hat sich im Trainingslager schwer verletzt. Damit ist die WM-Saison 2026/27 für die 27-Jährige vorbei, bevor sie überhaupt erst angefangen hat.

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«Nicht wirklich der Beitrag, den ich eigentlich veröffentlichen wollte», schreibt Cerutti auf Instagram. Sie hat sich im linken Knie einen Kreuzbandriss zugezogen. «Vor vier Tagen habe ich mir beim Landen auf einer Unebenheit eine Knieverletzung zugezogen», erklärt Cerutti. «Kein Sturz, nur dieses Gefühl, das ich nur zu gut kenne und das ich bereits vor vier Jahren erlebt habe.» Schon damals hat sie sich einen Kreuzbandriss zugezogen. «Diesmal ist es das linke Knie – zumindest ist es nun ausgeglichen», meint sie. Denn damals war das rechte Knie betroffen.

Die schlechten Nachrichten verbreiten sich blitzschnell im Ski-Zirkus. Zahlreiche Teamkolleginnen und Konkurrentinnen kommentieren den Post – unter ihnen mit Camille Rast (27), Sue Piller (21) und Mélanie Meillard (28) auch drei Schweizerinnen.

«Kann es noch gar nicht fassen»

Cerutti ist inzwischen nach Hause gereist, um sich weiter behandeln zu lassen. «Es ist nicht leicht zu akzeptieren, aber ich kenne den Weg», gibt sie sich kämpferisch. Sie werde sich die Zeit nehmen, um die Verletzung auszukurieren und sich wieder langsam heranzutasten. Sie werde alles geben, um so schnell und so stark wie möglich zurückzukommen. Nichtsdestotrotz braucht Cerutti vorderhand Zeit, um das alles zu verarbeiten. «Im Moment kann ich noch gar nicht fassen, dass meine Saison schon vorbei ist, obwohl ich diesen Sommer erst zehn Tage Ski gefahren bin ...»

So oder so kommt die Verletzung zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Denn in der letzten Saison war Cerutti eine der Speed-Aufsteigerinnen. Mit Platz 5 im Super-G von Val d'Isère (Fr) hat sie ihre erste Top-10-Klassierung herausgefahren. Fünf weitere Male beendete sie ein Rennen dieser Disziplin in den Top 17.