DE
FR
Abonnieren

Rückschlag vor Ski-Saisonstart
Jetzt ist klar, wieso Goggia das Trainingslager abbrechen musste

Sofia Goggia muss kürzertreten: Zwei Virusinfektionen haben die Italienerin körperlich geschwächt. Nach dem vorzeitigen Abbruch ihres Trainingslagers in Ushuaia steht für den Skistar nun die Erholung im Vordergrund.
Publiziert: 12:49 Uhr
|
Aktualisiert: 13:20 Uhr
Kommentieren
1/5
Sofia Goggia hat das Trainingslager erschöpft abgebrochen. Der Grund: Sie leidet unter zwei Virusinfektionen.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Sofia Goggia (33) unterbricht Saisonvorbereitung wegen Virusinfektionen nach Trainingslager
  • Zwei verschiedene Viren schwächten sie, Hantavirus wurde nicht bestätigt
  • Seit 23. August in Ushuaia, Rückkehr nach Training in La Parva geplant
file87g57r1tpr9fdyhqf7p.jpg
Lynn PiubelRedaktorin Sport

Sofia Goggia (33) musste Mitte September ihre Saisonvorbereitung unfreiwillig unterbrechen. Die italienische Skiathletin hat sich im Trainingslager im argentinischen Ushuaia plötzlich nicht mehr wohlgefühlt. Vor allem die starke Müdigkeit machte ihr zu schaffen. Laut Italiens Frauen-Teamchef Gianluca Rulfi «nichts Dramatisches».

Weil sie sich aber nicht fit genug fühlte, um weiterzutrainieren, entschied sie sich gemeinsam mit der medizinischen Kommission des italienischen Skiverbands FISI für die vorzeitige Heimreise. Inzwischen ist klar, was hinter den Beschwerden steckt: Bei den Untersuchungen in Italien wurden zwei unterschiedliche Virusinfektionen festgestellt.

Sie haben Goggia körperlich deutlich geschwächt. Welche Viren genau nachgewiesen wurden, machte die FISI in ihrer Mitteilung nicht öffentlich. Auch die zuvor diskutierte Möglichkeit einer Hantavirus-Infektion war lediglich eine Vermutung und wurde nicht bestätigt.

Goggia beginnt mit der Rehabilitation

Für Goggia ist das ein Dämpfer in der Vorbereitung. Seit 23. August hatte die 33-Jährige in Ushuaia mit der italienischen Mannschaft trainiert. Eigentlich wäre es anschliessend nach La Parva in Chile gegangen, wo vermehrt Speed-Training auf dem Programm gestanden hätte. Daraus wurde aber nichts.

Mehr Ski alpin
Goggia bricht Trainingslager vorzeitig ab
Sorgen um Ski-Star
Goggia bricht Trainingslager vorzeitig ab
Bailet verlor früh seine Mutter und schnappte Odermatt WM-Gold weg
Nach frühem Schicksalsschlag
Vonns neuer Freund schnappte Odermatt einst WM-Gold weg
Von Allmen lässts krachen – Odermatt wieder auf Kurs
Mit Video
Schneetraining in Südamerika
Von Allmen lässts krachen – Odermatt wieder auf Kurs

Die FISI hat nun gemeinsam mit ihrem medizinischen Team ein Erholungsprogramm gestartet. Wann Goggia wieder ins Training einsteigen kann, ist derzeit offen.

Die letzte Saison verlief für Goggia erfreulich: Bei den Olympischen Spielen von Milano/Cortina gewann sie Bronze in der Abfahrt, zudem holte sie in der vergangenen Saison erstmals die Kristallkugel im Super-G.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen