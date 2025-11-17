Während die Schweiz in Levi hinter den Erwartungen blieb, jubelten andere vom Podest und holten Punkte fürs Klassement. Bei den Frauen grüsst Shiffrin bereits nach zwei Rennen ein erstes Mal von ganz oben, bei den Männern erhielt Odermatt an der Spitze Gesellschaft.

1/4 Der erste Slalom der neuen Saison wurde zur Chefsache: Mikaela Shiffrin siegte mit 1,66 Sekunden Vorsprung. Foto: AFP

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Shiffrin dank Machtdemonstration alleinige Leaderin, Exot rückt zu Odermatt auf

Beim Auftakt in Sölden noch auf dem 6. Rang und intern von Teamkollegin Paula Moltzan (2. Platz) geschlagen, liess Mikaela Shiffrin in ihrer Paradedisziplin Slalom in Levi keine Zweifel aufkommen, wer die 100 Weltcuppunkte einsackt. Bereits im 1. Lauf war die US-Amerikanerin mit über einer Sekunde Vorsprung die Schnellste, im 2. Lauf liess sie nichts anbrennen und vergrösserte den Abstand gar auf 1,66 Sekunden. Mit neu 150 Punkten ist Shiffrin alleinige Leaderin im Gesamtklassement der Frauen.

Weil die Schweizer Equipe in Finnland sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen keinen guten Tag erwischte, muss sich Sölden-Sieger Marco Odermatt den Leaderthron neu mit Brasil-Fahrer Lucas Pinheiro Braathen teilen. Der 25-Jährige schaffte in Levi historisches, als er den ersten Weltcupsieg für Brasilien einfuhr und dabei seinem persönlichen Konto 100 Punkte hinzufügte.

Bereits kommenden Sonntag stehen mit den Rennen in Gurgl die nächsten Weltcuprennen an (zum Ski-Kalender der Saison 2025/26 mit allen Rennen). Sowohl die Männer als auch die Frauen absolvieren je einen Slalom.

