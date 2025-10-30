DE
FR
Abonnieren

Rangliste im Ski-Weltcup
Odermatt und Scheib kurven zum ersten Leaderthron der Saison

Nach langen Monaten des Wartens kehrten die besten Skifahrerinnen und -fahrer vergangenes Wochenende in Sölden in den Weltcup zurück. Odermatt und Scheib umkurvten die Tore beim Auftakt am schnellsten und sind das erste Leader-Duo der neuen Saison.
Publiziert: 30.10.2025 um 13:21 Uhr
|
Aktualisiert: 07:46 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Am Samstag war niemand schneller als Lokalmatadorin Julia Scheib.
Foto: AFP

Darum gehts

  • Odermatt und Scheib führen zum Saisonstart im Ski-Weltcup
  • Julia Scheib gewinnt Heimsieg, Marco Odermatt triumphiert für Swiss-Ski
  • Nächste Rennen in Levi: Zwei Slaloms am 15. und 16. November
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Odermatt und Scheib erste Leader der neuen Saison

Auf diesen Moment haben die Ski-Fans sehnlichst gewartet. In Sölden wurde letztes Wochenende endlich die neue Weltcupsaison eröffnet, wobei sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen je ein Riesenslalom auf dem Programm stand.

Mehr zu Ski Alpin
Warum Gut-Behramis Sponsoren-Deal alles andere als gewöhnlich ist
Ski-Star kriegt gar kein Geld
Gut-Behramis Sponsorendeal ist alles andere als gewöhnlich
Odermatt widerspricht Kumpel Kilde – und die ÖSV-Stars hatten eine skurrile Milchwette
Ski-Check zum Weltcupauftakt
Odermatt widerspricht Kilde – und der FIS-Boss poltert: «Eine Schande»
«Manche sagen, ich soll aufhören und Kinder kriegen»
Ski-Star Shiffrin
«Manche sagen, ich soll aufhören und Kinder kriegen»
Haben wir plötzlich ein Österreich-Problem?
4:36
Russi analysiert Saisonauftakt
Haben wir plötzlich ein Österreich-Problem?
Elternhaus durch Brand zerstört – Skilegende Kernen leidet mit Papa
Mit Video
«Schier das Herz zerrissen»
Elternhaus durch Brand zerstört – Skilegende Kernen leidet mit Papa
Traditionsrennen vor Absage, weil Bergbahn nicht mitmacht?
Kuriose Situation
Traditionsrennen vor Absage, weil Bergbahn nicht mitmacht?

Erst sorgte am Samstag Julia Scheib für einen Heimsieg, einen Tag später bescherte Marco Odermatt Swiss-Ski den ersten Triumph der Saison. Auf den Startschuss folgt eine dreiwöchige Pause, ehe es in Levi mit zwei Slaloms die nächsten Weltcuppunkte gibt. Am Samstag (15. November) sind die Technikerinnen im Einsatz, am Sonntag dann die Männer (zum Ski-Kalender der Saison 2025/26 mit allen Rennen).

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen