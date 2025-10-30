Nach langen Monaten des Wartens kehrten die besten Skifahrerinnen und -fahrer vergangenes Wochenende in Sölden in den Weltcup zurück. Odermatt und Scheib umkurvten die Tore beim Auftakt am schnellsten und sind das erste Leader-Duo der neuen Saison.

1/4 Am Samstag war niemand schneller als Lokalmatadorin Julia Scheib. Foto: AFP

Julia Scheib gewinnt Heimsieg, Marco Odermatt triumphiert für Swiss-Ski

Odermatt und Scheib erste Leader der neuen Saison

Auf diesen Moment haben die Ski-Fans sehnlichst gewartet. In Sölden wurde letztes Wochenende endlich die neue Weltcupsaison eröffnet, wobei sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen je ein Riesenslalom auf dem Programm stand.

Erst sorgte am Samstag Julia Scheib für einen Heimsieg, einen Tag später bescherte Marco Odermatt Swiss-Ski den ersten Triumph der Saison. Auf den Startschuss folgt eine dreiwöchige Pause, ehe es in Levi mit zwei Slaloms die nächsten Weltcuppunkte gibt. Am Samstag (15. November) sind die Technikerinnen im Einsatz, am Sonntag dann die Männer (zum Ski-Kalender der Saison 2025/26 mit allen Rennen).

