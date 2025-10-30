1/4
Am Samstag war niemand schneller als Lokalmatadorin Julia Scheib.
- Odermatt und Scheib führen zum Saisonstart im Ski-Weltcup
- Julia Scheib gewinnt Heimsieg, Marco Odermatt triumphiert für Swiss-Ski
- Nächste Rennen in Levi: Zwei Slaloms am 15. und 16. November
Alexander Hornstein
Odermatt und Scheib erste Leader der neuen Saison
Auf diesen Moment haben die Ski-Fans sehnlichst gewartet. In Sölden wurde letztes Wochenende endlich die neue Weltcupsaison eröffnet, wobei sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen je ein Riesenslalom auf dem Programm stand.
Erst sorgte am Samstag Julia Scheib für einen Heimsieg, einen Tag später bescherte Marco Odermatt Swiss-Ski den ersten Triumph der Saison. Auf den Startschuss folgt eine dreiwöchige Pause, ehe es in Levi mit zwei Slaloms die nächsten Weltcuppunkte gibt. Am Samstag (15. November) sind die Technikerinnen im Einsatz, am Sonntag dann die Männer (zum Ski-Kalender der Saison 2025/26 mit allen Rennen).
