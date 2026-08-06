Gut-Behrami erwischte auch Swiss-Ski auf dem falschen Fuss

Lara Gut-Behrami überrascht: Die 35-jährige Ski-Ikone erklärt aus heiterem Himmel ihren Rücktritt. Nach monatelangem Kampf um ein Comeback machte ihr Körper nicht mehr mit, ein weiterer Rückschlag gab wohl den Ausschlag.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lara Gut-Behrami beendet überraschend mit 35 Jahren ihre Skikarriere

Ihr Comeback scheiterte an erneuten Knieproblemen nach Verletzung im November 2025

In ihrer letzten vollen Saison 2024/25 sammelte sie 1349 Weltcuppunkte

Mathias Germann Reporter Sport

Macht sie weiter oder hört sie auf? Am Mittwochmorgen titelte der «Tages-Anzeiger»: «Gut-Behrami trainiert fürs Comeback.» Im Text hiess es: «Wenn ihr Körper mitmacht, wird sie zurückkehren.» Am Abend folgte die Überraschung: Die 35-Jährige erklärte ihren Rücktritt. Selbst die letzten Stunden ihrer Karriere blieben unberechenbar. Nach Blick-Informationen kam der Entscheid auch für Swiss-Ski überraschend – zumindest zu diesem Zeitpunkt.

Gut-Behrami arbeitete monatelang verbissen an ihrem Comeback. Die schwere Knieverletzung, die sie sich im vergangenen November im Training zuzog, sollte nicht das Ende ihrer Karriere sein. So wollte sie sich nicht verabschieden.

0:22 Gut-Behrami über Rücktritt: «Ich möchte keine Schmerzen mehr haben»

Ihr Ziel: Ende Juli wieder auf den Ski stehen. Doch der Körper spielte nicht mit. Zuletzt rückte sogar das Südamerika-Trainingslager ab dem 20. August in weite Ferne.

«Hat sich nicht abgezeichnet»

«Gesundheitlich war sie nicht ganz gut», sagt Alpindirektor Hans Flatscher. Der Gedanke an einen Rücktritt sei wohl in den letzten Wochen gereift. «Aber er hat sich nicht abgezeichnet.» Gut möglich, dass ein weiterer Rückschlag den Ausschlag gab und das Knie erneut Probleme bereitete.

Rainer Salzgeber, Rennchef bei ihrem Ski-Ausrüster Head, hingegen sagt zu Blick, dass er von ihrem Entscheid nicht ganz überrascht worden sei. «Als ich das letzte Mal vor zwei oder drei Wochen mit Lara telefoniert habe, dachte ich mir danach, dass es auch in Richtung Rücktritt gehen könnte.» Die WM in der Schweiz sei sicherlich ein Ziel von ihr gewesen. «Allerdings war Lara klar, dass die Zeit knapp werden könnte. Sie erlitt ja doch eine gravierende Knieverletzung.»

Die Erfolge von Lara Gut-Behrami WM-Medaillen: 2x Gold, 4x Silber und 3x Bronze

Olympia-Medaillen: 1x Gold und 2x Bronze

Gesamtweltcup-Siege: 2 (2015/2016, 2023/2024)

Weltcupsiege: 48

Super-G: 24 Abfahrt: 13 Riesenslalom: 10 Alpine Kombination: 1

Kleine Kristallkugeln: 7 (6x Super-G, 1x Riesenslalom)

Podestplätze: 101

Weltcup-Starts: 395

Auszeichnung zur Schweizer Sportlerin des Jahres: 3 (2016, 2023, 2024) WM-Medaillen: 2x Gold, 4x Silber und 3x Bronze

Olympia-Medaillen: 1x Gold und 2x Bronze

Gesamtweltcup-Siege: 2 (2015/2016, 2023/2024)

Weltcupsiege: 48

Super-G: 24 Abfahrt: 13 Riesenslalom: 10 Alpine Kombination: 1

Kleine Kristallkugeln: 7 (6x Super-G, 1x Riesenslalom)

Podestplätze: 101

Weltcup-Starts: 395

Auszeichnung zur Schweizer Sportlerin des Jahres: 3 (2016, 2023, 2024) Mehr

Und Flatscher meint: «Lara hat nie halbe Sachen gemacht. Bei ihr war immer alles oder nichts. So auch jetzt. Sie machte sich keine Illusionen und wusste, wie schwer der Weg zurück werden würde. Ich finde, sie hat den richtigen Zeitpunkt gewählt. Sie ist mit sich im Reinen – das ist das Wichtigste.»

Gut-Behrami wollte nicht um Platz 15 fahren

In ihrer letzten vollständigen Saison 2024/25 sammelte Gut-Behrami 1349 Weltcuppunkte. Das entsprach rund einem Drittel aller Punkte der Schweizer Frauen. Sollte auch Michelle Gisin (32) nach ihrer schweren Verletzung vom Dezember zurücktreten, wäre das ein herber Verlust für Swiss-Ski – und das wenige Monate vor der Heim-WM in Crans-Montana VS.

Immerhin haben Camille Rast (27), Wendy Holdener (33), Corinne Suter (31) und Malorie Blanc (22) in der vergangenen Saison bewiesen, dass sie für Podestplätze und Medaillen gut sind.

Trotzdem hinterlässt Gut-Behrami eine grosse Lücke. Flatscher spricht von einem schmerzhaften Abgang. Als ehemaliger Frauen-Chef prägte er ihren Weg entscheidend mit. Besonders beeindruckten ihn ihre sechs Super-G-Kristallkugeln. «Dort zeigte sie alles, was sie auszeichnete: ihre Leichtigkeit, ihre Freude und ihre aussergewöhnliche Klasse.»

Genau das wollte Gut-Behrami noch einmal zeigen. Aber nicht als Fahrerin für Rang 15. Für sie galt immer: Entweder erreicht sie wieder ihr früheres Niveau, oder sie hört ganz auf. «Lara hat die Messlatte mit ihren Erfolgen selbst extrem hochgelegt. Daran misst sie sich. Aber sie kann dieses Niveau nur erreichen, wenn sie hundert Prozent fit ist. Das war leider nicht mehr der Fall.»

Ka-Ex und der Kinderwunsch

Ein tiefes Loch dürfte nach dem Rücktritt kaum entstehen. Gut-Behrami will mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen. Über ihren Kinderwunsch hat sie bereits gesprochen. Auch beruflich ist sie vorbereitet: Als Mitinhaberin des Regenerationsgetränks Ka-Ex hat sie früh die Weichen für die Zeit nach der Karriere gestellt.

Flatscher sagt: «Lara hat dem Skirennsport enorm viel gegeben – mit all ihren Ecken und Kanten. Das bleibt. Ich wünsche ihr nur das Beste.» Ähnlich tönt es von Salzgeber: «Schade, ich hätte ihr einen letzten Winter gewünscht. Ich wünsche ihr so oder so alles Gute!»