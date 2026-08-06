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Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

St. Moritz Februar 2008

«Das ist die verrückteste Geschichte, seit ich Skirennen kommentiere!» SRF-Mann Stefan Hofmänner flippt am 2. Februar 2008 in St. Moritz am Mikrofon aus, als eine 16-jährige Tessinerin mit Glanzzwischenzeiten in ihrer ersten Weltcup-Abfahrt in den Schlusshang schiesst. Dort passiert das Unfassbare: Lara Gut stürzt heftig, doch holt mit einem Ski am Fuss über die Ziellinie schlitternd dennoch als Dritte ihren ersten Podestplatz. Die Skibrille schneeverschmiert, ein strahlendes, ungläubiges Lachen – die Schweiz hat einen neuen Ski-Liebling.

St. Moritz Dezember 2008

Das Riesentalent gewinnt erstmals im Weltcup. Wieder ist es in St. Moritz. Gut triumphiert in ihrer Paradedisziplin Super-G. Mit 17 Jahren ist sie bis heute die jüngste Siegerin in dieser Sparte.

Saas-Fee September 2009

Es ist der grosse Verletzungsschock um die grosse Olympia-Hoffnungsträgerin. Im Gletschertraining erleidet sie nach einem Sturz eine Hüftluxation. Es geht mit dem Heli ins Spital, wo unter Vollnarkose die Hüfte wieder eingerenkt wird. Im Oktober folgt die OP in Bern, die schwere Verletzung bedeutet das Saison-Out inklusive Olympia 2010 in Vancouver.

Val d’Isère Dezember 2010

Eklat um Gut: Sie wird von Swiss Ski intern für zwei Rennen gesperrt. Sie trägt nicht die vom Verband vorgeschriebene Kleidung und geht öffentlich mit harscher Kritik auf den damaligen Frauen-Cheftrainer Mauro Pini los. Die Situation eskaliert so sehr, dass Präsident Urs Lehmann eingeflogen wird und das Supertalent gesperrt wird. Es geistert sogar ein möglicher Nationenwechsel zu Italien herum.

Sotschi Februar 2014

Es sind ihre ersten Olympischen Winterspiele, es gibt in Sotschi ihre erste Medaille. Doch Freude kommt bei Lara Gut keine auf: Hinter den beiden zeitgleichen Siegerinnen Dominique Gisin und Tina Maze bleibt sie mit nur 0,10 Sekunden Rückstand auf dem Bronze-Platz in der Abfahrt sitzen. Es fliessen Tränen.

Die Erfolge von Lara Gut-Behrami WM-Medaillen: 2x Gold, 4x Silber und 3x Bronze

Olympia-Medaillen: 1x Gold und 2x Bronze

Gesamtweltcup-Siege: 2 (2015/2016, 2023/2024)

Weltcupsiege: 48

Super-G: 24 Abfahrt: 13 Riesenslalom: 10 Alpine Kombination: 1

Kleine Kristallkugeln: 7 (6x Super-G, 1x Riesenslalom)

Podestplätze: 101

Weltcup-Starts: 395

Auszeichnung zur Schweizer Sportlerin des Jahres: 3 (2016, 2023, 2024) WM-Medaillen: 2x Gold, 4x Silber und 3x Bronze

Olympia-Medaillen: 1x Gold und 2x Bronze

Gesamtweltcup-Siege: 2 (2015/2016, 2023/2024)

Weltcupsiege: 48

Super-G: 24 Abfahrt: 13 Riesenslalom: 10 Alpine Kombination: 1

Kleine Kristallkugeln: 7 (6x Super-G, 1x Riesenslalom)

Podestplätze: 101

Weltcup-Starts: 395

Auszeichnung zur Schweizer Sportlerin des Jahres: 3 (2016, 2023, 2024) Mehr

St. Moritz März 2016

Lara Gut verewigt sich ein weiteres Mal nachhaltig in der Ski-Geschichte. Die Tessinerin gewinnt als erste Schweizerin seit Vreni Schneider den Gesamtweltcup. Gut bezwingt in einem epischen Duell Lindsey Vonn, die Amerikanerin verpasst die letzten Rennen verletzt. Doch Vonns damaliger Schweizer Trainer Stefan Abplanalp sagte: «Für mich ist es gut möglich, dass Lara den Gesamtweltcup auch ohne Lindseys Verletzung gewonnen hätte. Es war ein Duell auf Augenhöhe.»

St. Moritz Februar 2017

Heim-WM auf ihrem geliebten Corviglia-Hang. Doch diesmal schlägt das Schicksal gnadenlos zu: Sturz beim Einfahren zum Kombi-Slalom. In der Klinik erfährt Lara Gut die Hiobsbotschaft: Kreuzbandriss und Meniskusschaden.

Pyeongchang Februar 2018

Gut wird den Olympia-Fluch nicht los. In der Abfahrt und im Riesenslalom out. Im denkwürdigen Super-G mit Sensationssiegerin Ester Ledecka wird sie mit 0,01 Sekunden Rückstand aufs Podest Vierte. Schon ihr vierter 4. Platz an einem Grossanlass. Sie weint bittere Tränen der Enttäuschung und sagt: «Manchmal denke ich, dass die Goldmedaille nie mehr kommt.»

Zürich Juni 2018

Als VIP-Gäste am Formel-E-Rennen in Zürich zeigen sich Gut und Freund Valon Behrami erstmals als Paar in der Öffentlichkeit. Der Fussball-Nationalspieler ist die Liebe ihres Lebens, die Hochzeit in Lugano folgt einen Monat später nach Behramis Rückkehr von der WM. Bald darauf verabschiedet sich die Tessinerin aus den sozialen Medien.

Cortina Februar 2021

Der Gold-Fluch an Grossanlässen ist Geschichte: Bei der WM in Italien, wegen der Corona-Pandemie mit Masken und ohne Fans, siegt Gut-Behrami im Super-G und im Riesenslalom.

Peking Februar 2022

Lara Gut-Behrami ist Olympiasiegerin! Wie ihr erstes WM-Gold gibts auch den ersten Olympiasieg wegen Corona vor leeren Rängen. Sie gewinnt den Super-G, die Karriere ist vollendet. Im Riesenslalom holt sie auch noch Bronze.

Saalbach März 2024

Beim Weltcup-Finale schreibt Gut-Behrami einmal mehr Geschichte: Mit ihrem zweiten Gesamtweltcupsieg wird sie die älteste Gesamtsiegerin der Ski-Geschichte. Dennoch gibts Misstöne: Bei Gut selber, weil sie in Saalbach erfährt, dass ihr Trainer Alejo Hervas trotz Treueschwur zum Männer-Team wechselt. Und bei Swiss-Ski, weil die Tessinerin nach ihren Rennen sofort abreist und so kein historisches Jahrzehnte-Foto mit beiden grossen Kristallkugeln möglich ist. Denn auch Marco Odermatt hat den Gesamtweltcup gewonnen.

Sun Valley März 2025

Ein Rennen wie eine Offenbarung: So dominant wie beim Finale in den USA hat Gut-Behrami noch selten einen Super-G-Sieg eingefahren. 1,29 Sekunden Vorsprung. Es gibt die sechste kleine Kugel, das ist Rekord.

Copper Mountain November 2025

Bei einem Super-G-Trainingssturz reisst das Kreuzband. Es ist das traurige und viel zu frühe Ende ihrer letzten Saison.