Ex-Ski-Ass zeigt sein Leben nach dem Rücktritt

Nach unzähligen Verletzungen hat Urs Kryenbühl Anfang April seine Ski-Karriere beendet. Nun meldet er sich auf Instagram. Und zeigt, wie sein Leben nach dem Rücktritt aussieht.

Darum gehts Urs Kryenbühl beendet Ski-Karriere und geniesst nun das Familienleben

Ehemaliger Skifahrer teilt auf Instagram Einblicke in sein neues Leben

Nur 62 Rennen hat Urs Kryenbühl (31) im Weltcup bestritten, dreimal ist er aufs Abfahrtspodest (einmal Zweiter, zweimal Dritter) gefahren. Zu mehr hat es nicht gereicht – auch weil der Speed-Spezialist immer wieder von Verletzungen ausgebremst worden ist. Etwa im Dezember 2022, als er sich das Kreuzband reisst.

Letzten Winter will der Schwyzer in den Weltcup zurückkehren. Doch dann schlägt die Verletzungshexe erneut zu. Im ersten Abfahrtstraining von Beaver Creek (USA) Anfang Dezember kassiert Kryenbühl einen Schlag aufs rechte Knie und muss seine Fahrt abbrechen. Die brutale Diagnose: komplexe Knieverletzung.

Vier Monate später zieht er einen Schlussstrich. Kryenbühl beendet per sofort seine Ski-Karriere. «Ich durfte einige schöne Momente im Ski-Weltcup erleben, aber leider auch die Schattenseite», zitiert ihn Swiss-Ski in einer Mitteilung. «Immer wieder habe ich mich zurückgekämpft, diese Herausforderungen in mir wachsen lassen, welche mich zu dem Menschen gemacht haben, der ich heute bin und auf das bin ich wirklich stolz.»

«Was geht?»

Seither ist es ruhig um ihn geworden. Bis er am Montagabend auf Instagram seine Follower daran teilhaben lässt, wie sein Leben nach der Ski-Karriere aussieht. Und langweilig ist es definitiv nicht. «Was geht?», fragt Kryenbühl in die Runde. Und fügt an: «Familie geniessen, Kinderwagen schieben und gut schlafen.»

In der Fotostrecke verrät er, dass er offenbar vor nicht allzu langer Zeit Papi geworden ist. Vergnügt planscht Kryenbühl mit dem Nachwuchs im Pool, kuschelt mit ihm und zeigt ihm gemeinsam mit seiner Frau Nadine die Welt. Auch das zweite, flauschige «Kind», Hund Bailey, darf nicht fehlen und kommt zu seinen Kuscheleinheiten.

Die Strapazen und Verletzungen aus seiner Ski-Karriere scheinen vergessen. Denn jetzt ist bei Kryenbühl nur noch eines angesagt: die Zeit mit seiner Familie in vollen Zügen zu geniessen.

2:56 Karriereende mit 31: Urs Kryenbühl nimmt mit Video Abschied vom Skizirkus