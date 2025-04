Urs Kryenbühl beendet seine Karriere

1/5 Urs Kryenbühl tritt zurück. Foto: Sven Thomann

Björn Lindroos Redaktor Sport

Urs Kryenbühl hat genug. Wie Swiss-Ski am Freitagnachmittag vermeldet, tritt der 31-Jährige per sofort zurück.

«Ich durfte einige schöne Momente im Ski-Weltcup erleben, aber leider auch die Schattenseite», wird er in der Mitteilung zitiert. «Immer wieder habe ich mich zurückgekämpft, diese Herausforderungen in mir wachsen lassen, welche mich zu dem Menschen gemacht haben, der ich heute bin und auf das bin ich wirklich stolz.»

Drei Podestplätze und viele Verletzungen

Kryenbühl gab sein Debüt 2014 und startete seither 62 Mal im Weltcup. In der Abfahrt raste er dreimal aufs Podest. In Bormio wurde er 2019 Zweiter und 2020 Dritter, ausserdem fuhr er in Val d'Isère 2020 ebenfalls auf den dritten Rang. Zu einem Weltcupsieg hat es nie gereicht.

Der Schwyzer wurde immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, 2021 stürzte er beim Zielsprung in Kitzbühel schwer, wobei er sich am Kopf, Knie und der Schulter verletzte. Auch zuletzt hatte er mit einer Knieverletzung zu kämpfen, die er sich im vergangenen Dezember beim Training in Beaver Creek zugezogen hat. In einem Weltcuprennen startete er zuletzt im Dezember 2022. Nun ist klar: Ein weiterer Wettkampf wird nicht dazukommen.