Gesamtweltcupsiegerin Lara Gut-Behrami wurde am Montag erfolgreich am Knie operiert und konnte das Spital am Freitag verlassen. Sie geht mit Zuversicht in die Reha.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Lara Gut-Behrami (34) wurde am Montag erfolgreich am Knie operiert und hat am Freitag das Spital verlassen, meldet Swiss-Ski in einer Medienmitteilung.

«Mir geht es gut und ich möchte meinem Chirurgen ganz besonders für seine Expertise und Unterstützung danken sowie dem gesamten Klinikpersonal für seine Fürsorge und Freundlichkeit», wird Gut-Behrami zitiert. «Ich freue mich, nach Hause zurückkehren zu können und meine Familie und mein Team wiederzusehen. Ich konzentriere mich nun auf den Weg, der in den kommenden Monaten vor mir liegt, um meine beste körperliche Verfassung wiederzuerlangen.»

Die amtierende Gesamtweltcupsiegerin ist am 20. November im Training in Copper Mountain (USA) schwer gestürzt und hat sich einen Riss des Kreuzbandes, des Innenbandes sowie des Meniskus im linken Knie zugezogen. Die Saison ist für die Tessinerin damit gelaufen. Ursprünglich hatte sie angekündigt, ihre Karriere nach der Olympia-Saison zu beenden. Ob ihr letztes Rennen wegen der Verletzung schon hinter ihr liegt, oder ob sie doch noch mal in den Weltcup zurückkehrt, lässt sie bisher offen.

Am Donnerstag folgte die nächste schwerwiegende Verletzungsmeldung aus dem Schweizer Skiteam. Corinne Suter (30) stürzte im Training in St. Moritz. Im Unterschied zu ihrer Teamkollegin kommt sie aber um eine Operation herum.