Corinne Suter ist am Mittwoch beim Abfahrtstraining in St. Moritz gestürzt. Sie hat einen Muskelfaserriss im linken Unterschenkel erlitten. Eine Operation ist aber nicht nötig.

Marco Mäder Stellvertretender Leiter Sport-Desk

Wieder schlechte Nachrichten aus dem Schweizer Ski-Team: Dieses Mal hat es Corinne Suter erwischt. Die 31-Jährige ist im Abfahrtstraining in St. Moritz gestürzt, das schreibt Swiss-Ski in einer Mitteilung. Die Speed-Spezialistin hat sich dabei einen Muskelfaserriss im Unterschenkel, eine Prellung des Kniegelenks und eine Fraktur im Rückfussbereich zugezogen.

Eine Operation sei nicht nötig. «Bis sie aber so weit ausgeheilt sind, dass Corinne Suter wieder auf den Ski stehen kann, wird es voraussichtlich rund einen Monat dauern», heisst es.

Damit dürften die Olympische Winterspiele nicht in Gefahr sein. Diese starten am 6. Februar.

Bereits am 21. November hat das Schweizer Frauen-Team eine schlimme Nachricht verdauen müssen. Lara Gut-Behrami ist im Training in Nordamerika schwer gestürzt. Für die Tessinerin ist es das Saisonende.