Österreichische Ski-Hoffnung verletzt sich bei Sturz schwer

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Maja Waroschitz hat sich bei einem Sturz schwer verletzt

Die Österreicherin verpasst wegen einem Kreuzbandriss die ganze Ski-Saison

Schon letzten November hat sie sich die gleiche Verletzung zugezogen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Bittere Nachrichten für das österreichische Ski-Team. Wie der Verband mitteilt, hat sich Maja Waroschitz im Trainingslager verletzt. Die 20-Jährige hat sich «bei einem unspektakulären Sturz im Riesenslalom-Training im chilenischen El Colorado eine schwere Knieverletzung zugezogen».

Um sich eingehenden Untersuchungen zu unterziehen, ist sie umgehend in die Heimat gereist. Die brutale Diagnose: Riss des vorderen Kreuzbandes und des Innenmeniskus im linken Knie. Damit ist für sie die Saison vorbei, noch bevor sie überhaupt angefangen hat. Waroschitz ist bereits erfolgreich operiert worden.

Besonders bitter: Es ist noch kein Jahr her, seit sich Waroschitz in der gleichen Situation befand. Schon im Dezember 2025 stürzte sie im Europacup-Riesenslalom von Zinal VS und riss sich ebenfalls im linken Knie das Kreuzband. Nach einer intensiven Reha wäre sie bereit fürs Comeback gewesen. Nun fängt alles wieder von vorne an.

Waroschitz gilt als grosses Talent und österreichische Zukunftshoffnung in den technischen Disziplinen. Angedeutet hat sie ihr Potenzial 2024 an den Olympischen Jugend-Winterspielen. Im Slalom und in der Kombination gewann sie Gold, daneben triumphierte sie auch gemeinsam mit Florian Neumayer (19) im Mixed-Team-Parallel-Wettbewerb. Im Weltcup hat sie im März 2024 ihr Debüt gegeben. Bisher ist Waroschitz bei fünf Slaloms und einem Riesenslalom gestartet – noch wartet sie allerdings auf die ersten Punkte. Diese wird sie nun auch im kommenden Winter vorerst nicht einfahren können.