Die «Laureus Charity Night» lockt rund 600 Persönlichkeiten aus der Sport-, Wirtschafts- und Show-Welt nach Zürich. Der Grund für den Gala-Abend? Die Stiftung sammelt für den guten Zweck. Über 1 Million Franken kommt für die Arbeit mit benachteiligten Kindern zusammen.

Darum gehts Die Laureus Charity Night mit rund 600 Gästen findet in Zürich statt

Der Abend bringt 1'122'720 Franken für benachteiligte Kinder ein

Schurter, Netzer, Klammer, Fassnacht und Ragettli traten auf

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Nino Schurter überzeugt auch modisch

Es ist für viele Sport-Stars ein Pflichttermin: Die Laureus Charity Night in Zürich. Rund 600 Gäste strömen zum Motto «Sport unites us» (engl. Sport verbindet uns) und für den guten Zweck ins Kongresshaus. Auf welchen Gast ist Laureus-Schweiz-Direktor Martin Wittwer besonders stolz? «Wir sind eine grosse Familie», meint er sich zunächst. Doch dann: «Nino Schurter! Über ihn freue ich mich besonders, dass er hier ist und auch, dass er sich künftig verstärkt engagieren möchte.» Der Bündner erschien mit Partnerin Malene Degn – und als modischer Hingucker. Natürlich aber ohne Söhnchen Leo. Schurters Mutter kam als Hütedienst ins Zürcher Hotel.

Grossvater Günter Netzer schwärmt vom Enkel

Apropos Kleinkind. Auch die Familie Netzer-Bürgin ist präsent, aber logischerweise ohne Lennon Ron (7 Monate), den Sohn von Alana Netzer (39) und Sänger Baschi (40). Dank des Nachwuchses beim Ehepaar wurden Elvira (75) und Günter Netzer (82) erstmals Grosseltern. Als Blick die Fussball-Ikone auf den Enkel anspricht, strahlt Netzer. «Unser Enkel ist ein spätes Glück in unserem Leben. Ich hätte das gar nicht erwartet, aber das Gefühl als Grossvater ist überwältigend.» Ab und zu auf den Baschi-Jungspund aufzupassen? Gerne! Netzer: «Alana und Baschi sind super organisiert. Aber wenn sie uns brauchen, sind wir sofort da.»

Ski-Legende Klammer sagt viele Schweizer WM-Medaillen voraus

Schafft sie es noch rechtzeitig in den Saal? Ja. Die deutsche Eiskunstlauf-Legende Katarina Witt (60) erscheint zeitlich knapp, doch sie wird von Rad-Olympiasieger und Laureus-Stiftungsratspräsident Fabio Cancellara (45) gekonnt durch die Katakomben des Kongresshauses gelotst. Geschafft. Weiterer hoher Besuch aus Deutschland: Ski-Gigantin Maria Riesch (41) mit ihrem Lebenspartner Johann Schrempf (65). Aus Österreich reiste Franz Klammer (72) an. Der frühere Rivale von Bernhard Russi schaut mit gemischten Gefühlen auf die Ski-WM 2027 in der Schweiz: «Ich muss befürchten, dass die Schweiz viele Medaillen abräumen wird!»

YB-Star Fassnacht kickt mit Mädchen

Christian Fassnacht und seine Frau Jennifer nehmen während eines Nati-Zusammenzugs am Laureus-Event teil. «Es war etwas seltsam, am Freitag die Nati am Fernsehen zu sehen. Aber es ist auch schön, hier zu sein», sagt der YB-Star, der in der Landesauswahl den Rücktritt gab. Ganz ohne Fussball bleibt Fassnacht an diesem Abend aber nicht. Er steht mit einem Mädchen-Team des Laureus-Förderprogramms «FI9 Girls Football» auf der Bühne und sammelt so Spenden für das Projekt, dass einst von Kolleginnen der tragisch verstorbenen Nati-Spielerin Florijana Ismaili (†24) gegründet wurde.

Ragettli vermisst nach Tankstellen-Malheur sein Portemonnaie

Denkbar schlecht beginnt der Tag für Andri Ragettli (28). Der Ski-Freestyle-Star nimmt bereits am Vormittag in Zürich mit rund 200 Teilnehmenden am «Run for Good» teil. Doch zu diesem Zeitpunkt vermisst er schon sein Portemonnaie. «Ich habe es blöderweise an einer Tankstelle in Wädenswil auf meinem Autodach liegen gelassen, als ich losgefahren bin», schildert Ragettli zerknirscht. Zwischen dem Run und der Charity Night bleibt ihm zwar noch Zeit, um nochmals in Wädenswil an der vermuteten Stelle vorbeizufahren. Doch Ragettlis Portemonnaie bleibt verschollen.

Über eine Million Franken für künftige Laureus-Projekte

Zum Abschluss des Abends präsentieren die Laureus-Bosse die eingefahrene Summe. Wie insgeheim erhofft wird erneut die Millionen-Grenze geknackt. 1’122’720 Franken kommen für den guten Zweck zusammen. Cancellara: «Bei Laureus geht es um viel mehr als Sport. Es geht darum, Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten zu eröffnen, die sie sonst vielleicht nicht hätten.»