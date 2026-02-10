Shiffrins Olympia-Trauma geht weiter

Mikaela Shiffrin erlebt erneut ein Olympia-Drama: In der Team-Kombi in Cortina verpasst die Favoritin eine Medaille und wird nur Vierte. Die Schweiz bleibt erfolglos, ihre Kombi-Erfolgsserie reisst nach sechs Grossanlässen.

Darum gehts Mikaela Shiffrin erneut ohne Olympia-Medaille, Platz 4 in der Team-Kombi

Trotz Halbzeitführung schwache Slalom-Leistung, nur 15. Zeit im Slalom

Schweizerinnen brechen Erfolgsserie, Flury/Holdener Rang 6, Suter/Rast Rang 9

Mathias Germann Reporter Sport

Kaum zu glauben, aber wahr: Das Shiffrin-Trauma bei Olympia geht weiter! Bereits vor vier Jahren in Peking ging die beste Skifahrerin der Geschichte leer aus – sechs Rennen, keine Medaille. Und das, obwohl sie praktisch überall Favoritin war. Und dieses Mal? Da erlebt die 30-jährige US-Gigantin wieder ein Desaster: Platz 4 in der Team-Kombi.

Dabei hatte Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson (30) am Vormittag vorgelegt. Doch die Halbzeitführung kann Shiffrin nicht ins Trockene bringen. Im Gegenteil. Sie fährt viel zu passiv, 14 andere sind schneller. Kaum zu glauben.

«Ich habe mich nicht so wohl gefühlt, um Vollgas zu geben», sagt sie gegenüber der Nachrichtenagentur AP. Sie müsse nun Lösungen finden, so Shiffrin. «Ich suche keine Ausreden, denn ich war perfekt vorbereitet. Ich werde daraus lernen.»

Shiffrin siegte in diesem Winter in sieben von acht Weltcupslaloms. Nur Camille Rast (26) schaffte es, sie einmal auf Platz 2 zu verweisen. Leidet Shiffrin also an einer Olympia-Blockade? Viele äussern im Zielraum genau diese Vermutung – sie liegt auf der Hand.

Schweizer Medaillen-Serie endet

Die Schweiz geht leer aus. Das Duo Flury/Holdener landet auf Rang 6, Suter/Rast werden Neunte. Damit endet eine Kombi-Erfolgsserie.

Bei den letzten sechs Grossanlässen (zweimal Olympia, viermal WM) holten die Frauen immer mindestens eine Medaille – entweder in der klassischen Kombi oder dem neuen Format. In Cortina ist man davon weit entfernt.