Schweizer Speed-Hoffnung meldet sich aus Spitalbett

Bittere Nachrichten aus dem Schweizer Ski-Team der Frauen. Daria Zurlinden hat sich bei einem Sturz in Zermatt verletzt. Und wird kommenden Winter keine Rennen bestreiten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Daria Zurlinden hat sich bei einem Trainingssturz das Kreuzband gerissen

Die Schweizer Speed-Hoffnung verpasst die nächste Saison

Letzten Winter hat Zurlinden ihr Weltcupdebüt gegeben

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Grosses Pech für Daria Zurlinden (21). Die Schweizer Speed-Hoffnung hat sich bei einem Trainingssturz in Zermatt VS verletzt. Ihre Saison ist damit vorbei, noch bevor sie richtig angefangen hat.

«Das ist hart», schreibt sie auf Instagram. Und erklärt, dass sie schon seit einigen Monaten Schmerzen im linken Knie hat. Nach dem Sturz haben sich diese weiter verschlimmert. «Also wollte ich es untersuchen lassen und sicher gehen, dass es nichts Ernstes ist», erklärt Zurlinden. Und fügt an: «Nun, wie es sich herausstellt, ist es doch etwas Ernstes.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die bittere Diagnose, die Zurlinden bekommt: Teilriss des vorderen Kreuzbandes, eine Zyklops-Läsion an der Vorderseite des Knies (gutartige, knochenförmige Narbengewebebildung) sowie einige Knochenprellungen. Sie führt weiter aus: «Mein Knie war nicht stabil genug, um den Belastungen beim Skifahren standzuhalten, daher war die Entscheidung klar: Mein vorderes Kreuzband muss operiert werden.» Das sei gleichbedeutend mit dem Saisonende. Der Eingriff hat schon stattgefunden, denn Zurlinden teilt die Neuigkeiten mit einem Foto, das sie im Spitalbett zeigt.

Weltcupdebüt in St. Moritz

Zurlinden gehört zum Schweizer B-Kader. Letzten Winter hat sie beim Super-G von St. Moritz GR ihr Weltcupdebüt gegeben. Sechs weitere Einsätze folgten. In die Punkteränge hat es Zurlinden bisher nicht geschafft. Am nächsten ist sie ihnen mit einem 34. Platz im Super-G von Soldeu (And) gekommen. Ihre nächsten Einsätze auf höchster Stufe müssen nun bis übernächsten Winter warten.