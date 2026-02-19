Giovanni Franzoni und der im Herbst tödlich verunfallte Matteo Franzoso (†25) waren Freunde. Franzoni erklärte in einem Interview, dass Franzoso wie ein Bruder für ihn gewesen sein. Dem richtigen Bruder des Verstorbenen passt das gar nicht.

Franzoni widmete Matteo Franzoso seine Silbermedaille und liess sich ein Tattoo stechen

«Jemand hat behauptet, Matteos Bruder zu sein. Ich bin sein einziger Bruder. Ich war an der Beerdigung, jemand anders nicht. Das ist sehr egoistisch und respektlos.» Mit diesen Worten beschreibt Michele Franzoso, der Bruder des im September tödlich verunfallten Ski-Rennfahrers Matteo Franzoso (†25), das Verhalten von Italiens Ski-Ass Giovanni Franzoni (24) in einem Post auf Instagram.

Zwar nennt er Franzoni nicht beim Namen, es braucht aber nicht viel Vorstellungskraft, um zu wissen, dass es sich wohl um den Silbermedaillen-Gewinner von Bormio handelt. Nach seinem ersten Podestplatz im Weltcup Mitte Dezember in Gröden sagte dieser über den Verstorbenen: «Er ist wie mein älterer Bruder, ich werde für den Rest meines Lebens für ihn fahren.»

Bei den Olympischen Spielen in Bormio widmete er ihm seine Silbermedaille. Im Interview mit der Zeitung «Avvenire» erklärte er sogar, ein Tattoo im Gedenken an seinen toten Freund gestochen zu haben. Der wirkliche Bruder hat mit den öffentlichkeitswirksamen Aussagen offensichtlich ein Problem.

Zwillingsbruder verteidigt Franzoni

In der Kommentarspalte des Posts verteidigt Giovanni Franzonis Zwillingsbruder Alessandro das Verhalten. «Es geht nicht um Medienaufmerksamkeit. Es geht darum, den Namen eines Freundes hochzuhalten. Es geht darum, sich an den fantastischen Menschen zu erinnern, der er für alle war. Ihn auf die beste Art und Weise zu feiern. Und gibt es einen besseren Moment dafür als die Siege? », schreibt er.

«Er wollte weitermachen, um nicht nachdenken zu müssen, aber vor allem, um die Ziele zu erreichen, von denen Matteo und Giovanni gemeinsam geträumt hatten. Damit bringt er Franz zwar nicht zurück, aber er kann auf die beste Weise in Erinnerung bleiben. Sie tun das nicht. Sie zeigen lieber mit dem Finger auf einen Sportler, um ihm Schuld zu geben, die er nicht hat. Sie sollten sich über das freuen, was Giovanni geleistet hat. Stattdessen verursachen Sie noch mehr Schmerz und Wut.»

Giovanni Franzoni selbst hat sich zur Kritik bisher nicht geäussert.