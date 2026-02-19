Rückkehr nach dem Gold-Rausch: Am Freitag wird Dreifach-Olympiasieger Franjo von Allmen in seiner Heimat Boltigen BE empfangen. Der Ort rüstet sich für einen Grossandrang.

Dreifacher Olympia-Sieger kehrt mit drei Goldmedaillen zurück

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Franjo von Allmen (24) wird an der Schlussfeier der diesjährigen Winterspiele definitiv nicht die Fahne tragen. Der dreifache Olympia-Sieger wird nämlich am Freitag in seinem Heimatort erwartet.

Die Gemeindeverwaltung von Boltigen BE lädt zum Fest ein und organisiert einen offiziellen Empfang für von Allmen, um ihm für seine herausragenden Leistungen zu gratulieren.

Die Ankunft und das anschliessende Fest finden auf der lokalen Schulanlage Reidenbach statt. Der Ort erwartet nach den aus mehreren Gründen historischen Leistungen Franjo von Allmens einen Grossandrang. Aus diesem Grund werden extra Shuttlebusse zwischen Boltigen und Reidenbach organisiert.

Wem der Weg ins Berner Oberland zu weit ist, der ist auf Blick.ch richtig aufgehoben. Ab 18 Uhr findest du hier den Anlass im Ticker und Live-Stream.