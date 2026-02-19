Darum gehts
- Die Schweizer Ski-Festspiele sind mit der Slalom-Silbermedaille von Camille Rast endgültig zu Ende
- Trotzdem hat die Schweiz in einigen Disziplinen noch die Chance auf weitere Medaillen
- Die Schweizer Delegation möchte den Medaillenrekord von 2022 knacken
Skibergsteigen – Olympia-Premiere mit Schweizer Trumpf
Mit Skibergsteigen feiert 2026 eine neue Sportart ihre Premiere – und die Schweiz gehört dank der zweifachen Sprint-Weltmeisterin Marianne Fatton (30) sowie Caroline Ulrich (23) und den Sprint-Spezialisten Jon Kistler (22) und Arno Lietha (26) sofort zu den Medaillenfavoriten. Zudem: Neue Disziplinen liegen der Schweiz traditionell gut. Genau darin liegt die grosse Chance auf Edelmetall.
Dann wird um die Medaillen gekämpft:
Donnerstag, 19. Februar
Frauen Sprint: 9.50 Uhr (Final 13.55 Uhr)
Männer Sprint: 10.30 Uhr (Final 14.15 Uhr)
Samstag, 21. Februar
Mixed-Staffel: 13.30 Uhr
Eishockey Frauen – zweite historische Medaille?
Für das Männer-Team unter Trainer Patrick Fischer ist das Turnier nach der knappen Niederlage gegen Finnland beendet. Nun ruhen die Hoffnungen auf den Frauen von Headcoach Colin Muller. Nach Bronze in Sotschi 2014 könnte es die zweite Olympia-Medaille geben. Das junge Schweizer Team hat sich enorm entwickelt und tritt selbstbewusst auf. Gegen Schweden im kleinen Final braucht es zwar eine Überraschung, doch auch schon im Bronze-Spiel vor zwölf Jahren waren die Schwedinnen die Gegnerinnen.
Dann wird um die Medaillen gekämpft:
Donnerstag, 19. Februar
Frauen, Bronze-Spiel: 14.40 Uhr
Aerials – Roth und Werner sind bereit für den grossen Wurf
«Hauptsache, die Goldmedaille kommt in die Schweiz», sagte Skiakrobariker Primin Werner im Vorfeld der Spiele nicht ohne Grund. Nach der erfolgreichen Heim-WM im letzten Jahr (Gold für Roth und Bronze für Werner) springt die Schweiz automatisch auch bei Olympia um Edelmetall mit. Noé Roth (25) und Pirmin Werner (26) standen zudem in dieser Saison beide schon auf dem Weltcup-Podest. Im Mixed-Team-Wettkampf bringt Lina Kozomara (20) zusätzliche Optionen – auch wenn China aktuell als Dominator unbestritten ist.
Dann wird um Medaillen gekämpft:
Freitag, 20. Februar
Männer Qualifikation: 10.30 Uhr
Männer Final: 13.30 Uhr
Samstag, 21. Februar
Mixed-Team Final: 10.45 Uhr
Skicross – das nächste Schweizer Spektakel?
Erinnerungen werden wach: In Peking triumphierte Ryan Regez (32) vor Alex Fiva (39), Fanny Smith (33) holte Bronze. Auch diesmal ist die Schweiz breit aufgestellt. Altmeister Fiva will bei seinem wohl letzten Grossanlass noch einmal zuschlagen, Regez und Tobias Baur (28) standen diesen Winter ebenfalls auf dem Podest. Bei den Frauen zählt Smith trotz ungewisser Zukunft zu den Gold-Favoritinnen aber mit Sasjka Lack (25) steht eine weitere Weltcup-Podestfahrerin aus der Schweiz am Start. Es lässt sich also festhalten: Läuft alles nach Plan, was im Skicross selten der Fall ist, dann gewinnt die Schweiz eine Medaille.
Dann wird um die Medaillen gekämpft:
Freitag, 20. Februar
Frauen: 10.00 Uhr (Final 13.15 Uhr)
Samstag, 21. Februar
Männer: 10.00 Uhr (Final 13.15 Uhr)
Curling – doppelter Coup ist möglich
Sowohl die Frauen um Vierfach-Weltmeisterin Silvana Tirinzoni (46) als auch die Männer um Yannick Schwaller (30) gehören zur Weltspitze. Beide Teams stehen schon vor dem letzen Spiel in der K.-o.-Phase. Die Männer marschierten mit acht Siegen in acht Spielen bisher sensationell durch die Gruppenphase und auch die Frauen qualifizierten sich dank dem Sieg über die Däninnen am Mittwochabend souverän für die Halbfinals. Für beide Teams gilt nun: Schwung mitnehmen!
Die nächsten Spiele:
Männer: Donnerstag, 19. Februar, 9.05 Uhr gegen Italien (letztes Gruppenspiel), 19.05 Uhr Halbfinal
Frauen: Donnerstag, 19. Februar, 14.05 Uhr gegen USA (letztes Gruppenspiel)
Freitag, 20. Februar, 14.05 Uhr Halbfinal
