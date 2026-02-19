Schon jetzt lässt sich bilanzieren: die Ski-Festspiele sind zwar vorbei – doch die Schweizer Medaillenjagd geht bis zum letzten Olympia-Tag weiter. Es gibt noch einige Chancen um den Olympia-Edelmetall-Rekord (14 Medaillen) von 2022 zu knacken.

Hier winken der Schweiz jetzt noch weitere Olympia-Medaillen für den Rekord

Hier winken der Schweiz jetzt noch weitere Olympia-Medaillen für den Rekord

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Schweizer Ski-Festspiele sind mit der Slalom-Silbermedaille von Camille Rast endgültig zu Ende

Trotzdem hat die Schweiz in einigen Disziplinen noch die Chance auf weitere Medaillen

Die Schweizer Delegation möchte den Medaillenrekord von 2022 knacken War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Skibergsteigen – Olympia-Premiere mit Schweizer Trumpf

Mit Skibergsteigen feiert 2026 eine neue Sportart ihre Premiere – und die Schweiz gehört dank der zweifachen Sprint-Weltmeisterin Marianne Fatton (30) sowie Caroline Ulrich (23) und den Sprint-Spezialisten Jon Kistler (22) und Arno Lietha (26) sofort zu den Medaillenfavoriten. Zudem: Neue Disziplinen liegen der Schweiz traditionell gut. Genau darin liegt die grosse Chance auf Edelmetall.

Dann wird um die Medaillen gekämpft:

Donnerstag, 19. Februar

Frauen Sprint: 9.50 Uhr (Final 13.55 Uhr)

Männer Sprint: 10.30 Uhr (Final 14.15 Uhr)

Samstag, 21. Februar

Mixed-Staffel: 13.30 Uhr

Eishockey Frauen – zweite historische Medaille?

Für das Männer-Team unter Trainer Patrick Fischer ist das Turnier nach der knappen Niederlage gegen Finnland beendet. Nun ruhen die Hoffnungen auf den Frauen von Headcoach Colin Muller. Nach Bronze in Sotschi 2014 könnte es die zweite Olympia-Medaille geben. Das junge Schweizer Team hat sich enorm entwickelt und tritt selbstbewusst auf. Gegen Schweden im kleinen Final braucht es zwar eine Überraschung, doch auch schon im Bronze-Spiel vor zwölf Jahren waren die Schwedinnen die Gegnerinnen.

Dann wird um die Medaillen gekämpft:

Donnerstag, 19. Februar

Frauen, Bronze-Spiel: 14.40 Uhr

Aerials – Roth und Werner sind bereit für den grossen Wurf

«Hauptsache, die Goldmedaille kommt in die Schweiz», sagte Skiakrobariker Primin Werner im Vorfeld der Spiele nicht ohne Grund. Nach der erfolgreichen Heim-WM im letzten Jahr (Gold für Roth und Bronze für Werner) springt die Schweiz automatisch auch bei Olympia um Edelmetall mit. Noé Roth (25) und Pirmin Werner (26) standen zudem in dieser Saison beide schon auf dem Weltcup-Podest. Im Mixed-Team-Wettkampf bringt Lina Kozomara (20) zusätzliche Optionen – auch wenn China aktuell als Dominator unbestritten ist.

Dann wird um Medaillen gekämpft:

Freitag, 20. Februar

Männer Qualifikation: 10.30 Uhr

Männer Final: 13.30 Uhr

Samstag, 21. Februar

Mixed-Team Final: 10.45 Uhr

Skicross – das nächste Schweizer Spektakel?

Erinnerungen werden wach: In Peking triumphierte Ryan Regez (32) vor Alex Fiva (39), Fanny Smith (33) holte Bronze. Auch diesmal ist die Schweiz breit aufgestellt. Altmeister Fiva will bei seinem wohl letzten Grossanlass noch einmal zuschlagen, Regez und Tobias Baur (28) standen diesen Winter ebenfalls auf dem Podest. Bei den Frauen zählt Smith trotz ungewisser Zukunft zu den Gold-Favoritinnen aber mit Sasjka Lack (25) steht eine weitere Weltcup-Podestfahrerin aus der Schweiz am Start. Es lässt sich also festhalten: Läuft alles nach Plan, was im Skicross selten der Fall ist, dann gewinnt die Schweiz eine Medaille.

Dann wird um die Medaillen gekämpft:

Freitag, 20. Februar

Frauen: 10.00 Uhr (Final 13.15 Uhr)

Samstag, 21. Februar

Männer: 10.00 Uhr (Final 13.15 Uhr)

Curling – doppelter Coup ist möglich

Sowohl die Frauen um Vierfach-Weltmeisterin Silvana Tirinzoni (46) als auch die Männer um Yannick Schwaller (30) gehören zur Weltspitze. Beide Teams stehen schon vor dem letzen Spiel in der K.-o.-Phase. Die Männer marschierten mit acht Siegen in acht Spielen bisher sensationell durch die Gruppenphase und auch die Frauen qualifizierten sich dank dem Sieg über die Däninnen am Mittwochabend souverän für die Halbfinals. Für beide Teams gilt nun: Schwung mitnehmen!

Die nächsten Spiele:

Männer: Donnerstag, 19. Februar, 9.05 Uhr gegen Italien (letztes Gruppenspiel), 19.05 Uhr Halbfinal

Frauen: Donnerstag, 19. Februar, 14.05 Uhr gegen USA (letztes Gruppenspiel)

Freitag, 20. Februar, 14.05 Uhr Halbfinal



