Zwischen-Erfolg für die Schweizerinnen

Es steht 0:0. Ein Zwischen-Erfolg für die Schweiz. Die Kanadierinnen wurden erst in den letzten Minuten gefährlicher. Sie haben ihr Spiel noch nicht gefunden.
Während das Team von Colin Muller defensiv kaum einmal überfordert wurde, konnte es noch gar keine Akzente in der Offensive setzen.
Brändli wehrt erst einen Schuss von Shelton ab – und blockiert auch den Rebound von Clark.
Clark lenkt den Puck aus kurzer Distanz an den Pfosten.
Im Gegenzug haben die Schweizerinnen den ersten Schuss aufs Tor gebracht. Der Schuss von Christen war allerdings harmlos.
Jetzt wurden die bisher harmlosen Kanadierinnen doch gefährlich. Der Puck sprang hinter Goalie Brändli durch, konnte aber von einer Schweizerin vor dem offenen Tor weggeputzt werden. Christen war es, die klären konnte.
Und schon sind die zwei Minuten in Überzahl vorbei. Da ging gar nichts.
Das Schweizer Powerplay kommt bisher noch gar nicht in die Gänge.
Strafe. Gegen Kanada. Maltais erhält 2 Minuten für einen illegalen Check.
Den Favoritinnen aus Kanada gelingt es bis jetzt nicht, den Rhythmus hochzuschrauben und die Nati zu überfordern. Auch sie sind schon mehrfach ins Offside gelaufen.
Die Schweiz hat zwar noch keinen Schuss aufs Tor gebracht, aber auch noch nichts zugelassen. Erst zwei Schüsse musste Brändli abwehren.
Die Abstimmung in der ersten Linie, wo Leemann heute anstelle von Enzler neben Stalder und Müller stürmt, stimmt noch nicht. Gleich zweimal nacheinander wird ein Offside abgepfiffen.