Kanada
Kanada
Schweiz
Schweiz
Olympia-Halbfinal im Ticker
Zwischen-Erfolg für die Schweizerinnen

vor 10 Minuten

Pause

Es steht 0:0. Ein Zwischen-Erfolg für die Schweiz. Die Kanadierinnen wurden erst in den letzten Minuten gefährlicher. Sie haben ihr Spiel noch nicht gefunden.

Während das Team von Colin Muller defensiv kaum einmal überfordert wurde, konnte es noch gar keine Akzente in der Offensive setzen.

vor 11 Minuten

20. Minute

Brändli wehrt erst einen Schuss von Shelton ab – und blockiert auch den Rebound von Clark.

vor 14 Minuten

18. Minute

Clark lenkt den Puck aus kurzer Distanz an den Pfosten.

Im Gegenzug haben die Schweizerinnen den ersten Schuss aufs Tor gebracht. Der Schuss von Christen war allerdings harmlos.

vor 16 Minuten

17. Minute

Jetzt wurden die bisher harmlosen Kanadierinnen doch gefährlich. Der Puck sprang hinter Goalie Brändli durch, konnte aber von einer Schweizerin vor dem offenen Tor weggeputzt werden. Christen war es, die klären konnte.

vor 21 Minuten

13. Minute

Und schon sind die zwei Minuten in Überzahl vorbei. Da ging gar nichts.

vor 22 Minuten

12. Minute

Das Schweizer Powerplay kommt bisher noch gar nicht in die Gänge.

vor 24 Minuten

11. Minute

Strafe. Gegen Kanada. Maltais erhält 2 Minuten für einen illegalen Check.

vor 27 Minuten

10. Minute

Den Favoritinnen aus Kanada gelingt es bis jetzt nicht, den Rhythmus hochzuschrauben und die Nati zu überfordern. Auch sie sind schon mehrfach ins Offside gelaufen.

vor 33 Minuten

6. Minute

Die Schweiz hat zwar noch keinen Schuss aufs Tor gebracht, aber auch noch nichts zugelassen. Erst zwei Schüsse musste Brändli abwehren. 

vor 35 Minuten

3. Minute

Die Abstimmung in der ersten Linie, wo Leemann heute anstelle von Enzler neben Stalder und Müller stürmt, stimmt noch nicht. Gleich zweimal nacheinander wird ein Offside abgepfiffen.

