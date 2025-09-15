Skifahrer Matteo Franzoso (†25) erliegt seinen Verletzungen

Schocknachricht aus Südamerika: Für den italienischen Matteo Franzoso (†25) war im Trainingslager in Chile jede Hilfe vergeblich. Der Speedfahrer, der am Samstag ins Koma versetzt wurde, ist einem schweren Schädeltrauma erlegen.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Traurige Gewissheit in Santiago de Chile. Der italienische Skifahrer Matteo Franzoso (†25) ist einen Tag vor seinem 26. Geburtstag den Verletzungen seines Trainingssturzes erlegen.

Der Speed-Spezialist verunfallte am Samstag im Trainingslager im chilenischen La Parva, wo sich die Italiener auf die kommende Saison vorbereiten. Medizinische Hilfe war sofort zur Stelle. Er wurde per Helikopter in ein Spital in die Hauptstadt Santiago geflogen und musste dort mit einem schweren Schädeltrauma ins künstliche Koma versetzt werden. Trotzdem kam für den gebürtigen Genuesen schlussendlich jede Hilfe zu spät. Im Beisein seiner Eltern und seines Bruders Michele hat er den Kampf um sein Leben tragischerweise verloren.

Der italienische Skiverband FISI drückt der Familie des Verstorbenen auf Instagram sein Mitgefühl aus: «Der Verbandspräsident, der Verbandsrat, alle Athleten, Trainer und Mitarbeiter trauern um Matteo Franzoso und stehen seiner Familie in diesen Tagen des Schmerzes zur Seite.»

Franzoso, der das Skifahren am italienischen Weltcupstandort Sestriere erlernt hat, stand insgesamt 17 Mal im Weltcup in Abfahrt und Super-G am Start. Sein Bestergebnis ist ein 28. Rang in Cortina d'Ampezzo im Januar 2023. Im Februar dieses Jahres fuhr er in Crans Montana ein weiteres Mal in die Punkte. Im Europacup holte er im November 2021 beim Super-G im Walliser Zinal seinen einzigen Sieg und Podestplatz auf zweithöchster Stufe.