Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Franjo von Allmen wird neuer Markenbotschafter für Ragusa-Schokolade aus dem Jura

Von Allmen überzeugt mit aussergewöhnlicher Rohkraft und verbesserter Ausdauerleistung

Dreifacher Olympiasieger folgt auf Lara Gut-Behrami, die 48 Weltcupsiege feierte

Delio Kunz gehört zu den wichtigsten Weggefährten von Olympia-Held Franjo von Allmen. Seit sich der Diemtigtaler und der Boltiger im C-Kader von Swiss-Ski besser kennengelernt haben, pflegen die beiden ein fast schon brüderliches Verhältnis. «Vor Franjo habe ich keine Geheimnisse. Er ist derart loyal, dass ich ihm alles anvertrauen kann», erzählt der 27-jährige Kunz. Im vergangenen Frühling sind er und der zwei Jahre jüngere Franjo zusammen in die Ferien nach Portugal gereist.

«Ein echter Glücksfall»

Komplett unterschiedliche Erfahrungen haben die beiden Ski-Freunde in den letzten drei Jahren in sportlicher Hinsicht gemacht. Während von Allmen im Eiltempo die Weltspitze eroberte, hat Kunz aufgrund gesundheitlicher Probleme seinen Platz im Swiss-Ski-Kader verloren.

Aufgeben ist für den gelernten Sanitärinstallateur aber keine Option. Kunz kämpft auf eigene Rechnung weiter. Und dass sich sein heroischer Wille eines Tages bezahlt machen könnte, hat Kunz im vergangenen Februar mit dem zweiten Super-G-Rang beim Europacup in Opdal (No) angedeutet.

Gemeinsam mit seinem Bruder Florian und Kumpel Jonas Odermatt hat Kunz in Burgholz, der Industriezone von Oey-Diemtigen BE, ein Fitnesszentrum aufgebaut. Die Kunz-Brüder haben die «Folterkammer» in den Holzbaubetrieb ihres Onkels integriert. Hier stählt in der Sommerzeit auch Franjo von Allmen seinen Körper. «Dieser Fitnessraum ist für mich ein echter Glücksfall. Die Infrastruktur ist super, zudem steht er nur 20 Minuten von meinem Wohnort entfernt», schwärmt der Abfahrts-Olympiasieger und -Weltmeister.

Aussergewöhnliche Rohkraft

Nach einer schweisstreibenden Übung zeigt von Allmen grinsend auf ein Zitat, das einer seiner Kollegen mit Filzstift auf die weisse Tafel im Herzen der Folterkammer geschrieben hat: «Ein Mann, der nicht trainiert, ist kein Mann!» Dass von Allmen ein besonders starker Mann ist, wird auch in dieser Trainingseinheit deutlich. «Franjo besitzt eine Rohkraft, die absolut aussergewöhnlich ist», bestätigt Delio Kunz.

Bei den jüngsten Tests seines Kopfsponsors Red Bull hat der dreifache Olympiasieger aber nicht nur im Kraftbereich überzeugt. «Franjo hat im Vergleich zum Vorjahr im Ausdauerbereich einen Schritt nach vorn gemacht», verrät von Allmens Athletiktrainer Gabriel Gwerder.

Nachfolger von Gut-Behrami

Vor ein paar Tagen hat der Modellathlet aus dem Berner Oberland einen besonderen Sponsoringdeal unterschrieben. Schokoladenliebhaber von Allmen tritt als Markenbotschafter von Ragusa die Nachfolge von Lara Gut-Behrami (35) an. «Franjo isst Ragusa, seit er ein Kind war. In seinem ehemaligen Lehrbetrieb steht heute noch Ragusa im Kühlschrank. Solche Geschichten kann man nicht erfinden», betont Daniel Bloch, Chef des Familienkonzerns und Ragusa-Herstellers Camille Bloch.

«Mich beeindruckt vor allem, wie Franjo mit seinem Talent und seinem Können umgeht, ohne den Boden unter den Füssen zu verlieren. Wir möchten ihn auf diesem Weg begleiten – und freuen uns sehr darauf», ergänzt Bloch.

Von Allmen ist nach dem Bündner Heini Hemmi (77, Riesen-Olympiasieger 1976) und Lara Gut-Behrami (48 Weltcupsiege) der dritte Alpin-Held, der für die im Berner Jura hergestellte Schokolade die Werbetrommel rührt.