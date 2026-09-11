Ex-Skirennfahrerin Rahel Kopp hat allen Grund zur Freude. Am 24. Juli wurde sie Mutter eines Sohnes. Auf Instagram teilt sie Bilder und erhält herzliche Glückwünsche aus der Skiwelt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rahel Kopp (32) ist Mutter eines Sohnes geworden

Die Ex-Skirennfahrerin teilt Schwangerschafts- und Babyfotos auf Instagram

Kopp beendete 2022 ihre Karriere mit vier Top-10-Platzierungen im Weltcup

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Freudige Nachrichten von Rahel Kopp (32). Die ehemalige Schweizer Skirennfahrerin ist Ende Juli Mutter geworden, wie sie in den sozialen Medien bekannt gibt. Kopp veröffentlicht auf Instagram mehrere Bilder und nimmt ihre Follower so auf die Reise durch die Schwangerschaft mit.

Im Schnee posiert die Ex-Technikspezialistin auf einer Brücke über einem Fluss mit ihrem Partner Claudio Stucki – die beiden halten dabei Ultraschallbilder in die Kamera. Danach folgen zwei weitere Fotos von derselben Location, dieses Mal mit Babybauch. Das letzte Bild, das die 32-Jährige in der Galerie postet, zeigt das Paar dann mit Kinderwagen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Holdener und Co. gratulieren

«24.07.2026», schreibt Kopp als Hinweis auf das Geburtsdatum zu einem roten Herz. Und verrät danach mit dem Hashtag «Babyboy», dass sie Mutter eines Sohnes geworden ist.

In den Kommentaren sammeln sich sogleich die Glückwünsche aus der Skiwelt. «Gratuliere», schreibt etwa Wendy Holdener (33) zu einem Herzaugen-Emoji. «Oh, wie schön», freut sich Juliana Suter (28) mit Kopp. Auch Jasmine Flury (32) und die Österreicherin Ricarda Haaser (33) schicken rote Herzen.

Kopp hatte ihre aktive Skikarriere bereits 2022 beendet, weil es für sie «keinen Sinn machte, wenn man nicht mit der nötigen Entschlossenheit am Start steht». Im Weltcup klassierte sich die St. Gallerin viermal in den Top 10, dies jeweils in der Kombination. Ihr bestes Resultat erreichte sie in derselben Disziplin als Vierte im Februar 2019 in Crans-Montana. Die Allrounderin schaffte zudem das seltene Kunststück, auf höchster Stufe in allen Disziplinen Weltcup-Punkte zu sammeln. Nun folgt für Kopp ein ganz neues Kapitel.