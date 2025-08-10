Paul Accola kam mit dem Heulader zum Legenden-Gipfel

Treffen der Sportlegenden in Davos: Ski-Trainer Fritz Züger bringt ehemalige Weltcup-Stars und Rad-Legende Beat Breu zusammen. Das Restaurant, einst Glücksbringer für Skifahrer, wird zum Schauplatz nostalgischer Erinnerungen.

1/5 Wiedersehen im Restaurant La Caretta in Davos: Rad-Legende Beat Breu, Ski-Star Paul Accola, Kultwirt Antonio Selitto und Ex-Ski-Trainer Fritz Züger (v.l.). Foto: swiss-image.ch/Andy Mettler

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Bei diesem Treffen hat selbst der Ort eine besondere Bedeutung. Es ist das italienische Restaurant La Caretta mitten in Davos GR. Hier sassen früher die Schweizer Weltcup-Skifahrer regelmässig am Tisch, wie Trainerlegende Fritz Züger (70) erzählt: «Immer, wenn wir nach dem Training in Davos im La Caretta waren, stand danach einer auf dem Podest.»

Damals war es Wirt Antonio Selitto, ein riesiger Sport-Fan, der die Ski-Stars aus Zügers erfolgreicher Mannschaft immer wieder kulinarisch verwöhnt und auch gerne mit einem Pferdefilet heiss auf die Weltcup-Auftritte macht. Ein Restaurant als Glücksbringer.

Beat Breu gastiert mit dem Zirkus in Davos

Selitto führt auch heute noch am selben Ort in Davos sein Lokal – Grund genug für Züger, ein kleines Legendentreffen in der Gaststätte einzuberufen. Es kommen mit Walter Vesti (75, ein Abfahrts-Triumph 1975 in Méribel) und Gesamtweltcupsieger Paul Accola (58) zwei frühere Ski-Grössen, die aus Davos stammen. Aber auch ein besonderer Gast: Rad-Legende Beat Breu (67). Der zweifache Tour-de-Suisse-Sieger weilt momentan mit dem Zirkus Maramber in Davos, Breu ist dort für die Bewirtung der Gäste zuständig. Nun wurde Breu selber bewirtet, beim geselligen Zusammensein werden fleissig Anekdoten ausgetauscht.

Fast hätte das Treffen aber ohne Accola stattgefunden. Der umtriebige Tausendsassa kommt mit dem Heulader angefahren – als er noch keinen der anderen auf der Terrasse erblickt, will er gleich wieder davon brausen. Der Wirt kann ihn davon abhalten, da kommen auch schon Züger, Vesti und Breu um die Ecke.

Beim Essen unterhält sich das Quartett glänzend. Zum krönenden Abschluss serviert Selitto zu Ehren des grossen Wiedersehens noch eine extra kreierte Sportlegenden-Torte.