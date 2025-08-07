An die Weltspitze hat es Noel von Grünigen nie ganz gereicht, nun zieht der 30-Jährige einen Schlussstrich: Der Slalom-Spezialist beendet seine Karriere.

Noel von Grünigen beendet seine Ski-Karriere nach reiflicher Überlegung

Er blickt dankbar auf seine Zeit als Profi zurück

Noel von Grünigen, Sohn des zweifachen Riesenslalom-Weltmeisters Michael von Grünigen (56), beendet seine Ski-Karriere, wie er gegenüber Blick am frühen Donnerstagmorgen bestätigt. Seit längerem hat der 30-Jährige mit sich gerungen und über den Rücktritt nachgedacht – und sich also dafür entschieden.

Der gelernte Zimmermann verfasst wenige Stunden später auf Instagram eine Rücktrittsbotschaft: «Ich kann auf eine schöne Anzahl Weltcuprennen und zahlreiche Starts an Europacuprennen zurückschauen. Die daraus resultierenden Erfolge kann ich in meinem Herzen weitertragen und sind der Dank für die harte Arbeit in den über 10 Jahren als Profi.»

«Es war eine riesige Bereicherung»

Er sei nicht ganz so weit gekommen, «wie ich es mir als kleiner Junge gewünscht habe, aber doch viel weiter, als ich dann zwischenzeitlich gedacht habe». Der Slalom-Spezialist fuhr in 36 Weltcup-Rennen dreimal in die Punkte, sein bestes Resultat ist ein 19. Platz in Schladming im Januar 2021. Im Europacup konnte er einen Slalom gewinnen (2022 in Almaasa, Schweden).

«Noch mehr als die Resultate bleibt für mich das Privileg in Erinnerung, ein Skirennfahrer gewesen zu sein und somit ein Teil einer ganzen Schweizer Skigeneration. Mit einem grossartigen Team rund um die Welt zu reisen und zahlreiche Erinnerungen im Sport und neben der Piste zu sammeln, war für mich eine riesige Bereicherung», so von Grünigen, der während seiner Karriere Wirtschaft studiert hat. Er werde mit viel Stolz auf «diese unvergessliche Zeit» zurückblicken.