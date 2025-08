Lindsey Vonn holt Ski-Giganten in ihr Team

1/10 Lindsey Vonn verstärkt ihr Team. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Lindsey Vonn holt Aksel Lund Svindal für Olympia-Saison ins Team

Vonn und Svindal verbindet gemeinsame Geschichte und gegenseitiger Respekt

Vonn hat bereits drei Olympiamedaillen: Gold und zweimal Bronze Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Letzten Winter hat Lindsey Vonn (40) ihr Comeback gegeben. Die Doppel-Weltmeisterin von 2009 (Abfahrt und Super-G) hat gezeigt, dass sie trotz Teilprothese im Knie vor der Geschwindigkeit nicht zurückschreckt und das volle Risiko sucht. Belohnt wird sie mit einem Podestplatz. Beim Weltcupfinal in Sun Valley (USA) fährt sie im Super-G auf Rang 2.

Ihr Ziel für die nächste Saison ist klar: Sie will zum fünften Mal an Olympischen Spielen teilnehmen. Und noch einmal eine Medaille gewinnen. Dafür holt die Amerikanerin nun prominente Unterstützung in ihr Team. Wie Vonns Ski-Ausrüster Head mitteilt, arbeitet sie künftig mit Aksel Lund Svindal (42) zusammen. Die beiden verbindet nicht nur der Ausrüster, sondern unter anderem auch, dass sie in der Saison 2008/09 jeweils den Gesamtweltcup gewonnen haben.

Ihre gemeinsame Reise wird mit einem Trainingslager in Chile beginnen, wie es in der Mitteilung heisst. Svindal soll sein Wissen bezüglich Ausrüstung, Setup und Rennstrategie einbringen und Vonn so zu einer weiteren Olympiamedaille verhelfen. Deren drei hat sie bereits zu Hause: Gold (Abfahrt 2010) und zweimal Bronze (Super-G 2008 und Abfahrt 2018).

«Uns verbindet gemeinsame Geschichte»

Svindal in ihr Team zu holen, bezeichnet Vonn als «unglaublich spannender Schritt». Sie gerät regelrecht ins Schwärmen. «Uns verbindet eine gemeinsame Geschichte am Berg, vom Training bis zum Gewinn des Gesamtweltcups. Und über die Jahre hat sich ein tiefes Vertrauen und gegenseitiger Respekt entwickelt.» Er verfüge über beispielloses Wissen, insbesondere über Ausrüstung sowie Rennstrategie. Sie habe seine Einblicke immer geschätzt. Vonn will Grenzen überschreiten und erhofft sich mit seiner Expertise einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz zu verschaffen. «Ich bin dankbar, ihn in meinem Team zu haben», wird Vonn weiter zitiert. «Ich könnte mir keinen besseren Partner wünschen.» Die Zusammenarbeit sei für sie «ein enormer Ansporn».

Und was sagt Svindal? Er war in erster Linie überrascht, als Vonns Anruf kam. Aber fühlt sich auch geehrt. «Sie ist eine der absolut besten Skifahrerinnen aller Zeiten, und ich bin sehr beeindruckt von ihrer Entschlossenheit bei diesem Comeback», so der Norweger. Er sei gespannt, «was in den nächsten Monaten möglich ist.»

Svindal beendete wie Vonn 2019 seine Karriere. Er gewann 36 Weltcuprennen und ging als zweifacher Olympiasieger und fünffacher Weltmeister. Im Gegensatz zur Amerikanerin kehrte er nicht mehr zurück. Vonn ihrerseits hat bereits angekündigt, dass auch bei ihr nach der Olympia-Saison endgültig Schluss sein soll.

0:41 Erster Podestplatz seit 2018: Vonn feiert Champagner-Sause nach Rang zwei