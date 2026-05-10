Zuger: Zwei Thöni-Siege zum Auftakt
1. Gang – Urs Doppmann und Jonas Durrer bestreiten die erste Spitzenpaarung des Tages. Einen Sieger gibt es zwischen den beiden nicht. Besser machts anschliessend Luca Müller, der Andreas Elmiger platt aufs Kreuz legt. Auch Roman Wandeler startet siegreich ins Fest, zum Plattwurf reichts gegen Pirmin Suter aber nicht ganz. Diesen verpasst Roland Reichmuth ebenfalls, er bezwingt Reto Fankhauser. Keinen Sieger gibts hingegen zwischen Fredi Bruhin und Jonas Troxler. Letzterer macht etwas mehr und wird deswegen mit Note 9,00 höher bewertet.
Fabian Scherrer wagt gegen Ivan Thöni den Angriff und wird eiskalt ausgekontert. Anstatt zu siegen, landet er platt auf dem Rücken. Anschliessend kann sich auch Reto Thöni den Auftaktsieg notieren lassen. Gegen Lukas Heinzer verpasst er allerdings die Maximalnote.
Erste Duelle sind durch
In Oberägeri ZG haben die ersten Schwinger ihren ersten Einsatz hinter sich. Bisher sind nur Nichtkranzer am Zuger Kantonalen im Einsatz gestanden. Das ändert sich schon bald. Derweil machen sich in Stettlen BE diejenigen Athleten bereit, die als erste zur Tat schreiten werden.
Anschwingen
Beim Zuger Kantonalen in Oberägeri gehts um 7.30 Uhr los und damit etwas früher als in Stettlen BE. Der 1. Gang beim Mittelländischen beginnt um 8 Uhr.
Die Spitzenpaarungen
Beim Mittelländischen startet Fabian Staudenmann in die neue Saison. Er bestreitet sein erstes Kranzfest 2026. «Im vergangenen Jahr zu dieser Zeit war ich etwas stärker», erklärte er unlängst gegenüber Blick. Dennoch zählt er zu den heissen Sieganwärtern – neben Adrian Walther, der letztes Wochenende beim Emmentalischen triumphiert hat und Michael Moser. Gespannt sein darf man auf Michael Gwerder, der zum Auftakt mit Walther zusammengreift. Vor zwei Wochen hat er mit dem Ob- und Nidwaldner Kantonalen den ersten Kranzfestsieg seiner Karriere gefeiert. Insgesamt nehmen zehn Eidgenossen am Mitteländischen teil – sie werden im 1. Gang allesamt aufeinander losgelassen.
Fabian Staudenmann – Silvan Appert
Adrian Walther – Michael Gwerder
Michael Moser – Bernhard Kämpf
Matthias Aeschbacher – Curdin Orlik
Severin Schwander – Sascha Streich
Silvan Trittibach – Daniel Tschumi
Nicolas Zimmermann – Ronny Heinzer
Beim Zuger Kantonalen steigen mit Marcel Bieri, Sven Schurtenberger, Marco Reichmuth und Marc Lustenberger vier Eidgenossen in die Zwilchhosen. Sie treffen im 1. Gang aufeinander und sind die Favoriten auf den Festsieg.
Marcel Bieri – Sven Schurtenberger
Marco Reichmuth – Marc Lustenberger
Lukas Heinzer – Reto Thöni
Fabian Scherrer – Ivan Thöni
Christian Bucher – Damian Stöckli
Fredi Bruhin – Jonas Troxler
Roland Reichmuth – Reto Fankhauser
Pirmin Suter – Roman Wandeler
Luca Müller – Andreas Elmiger
Urs Doppmann – Jonas Durrer
Willkommen
Mit dem Zuger Kantonalen in Oberägeri und dem Mittelländischen in Stettlen finden zwei Kranzfeste statt. Hier bleibst du den ganzen Tag auf dem Laufenden.