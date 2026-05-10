Zuger: Zwei Thöni-Siege zum Auftakt

1. Gang – Urs Doppmann und Jonas Durrer bestreiten die erste Spitzenpaarung des Tages. Einen Sieger gibt es zwischen den beiden nicht. Besser machts anschliessend Luca Müller, der Andreas Elmiger platt aufs Kreuz legt. Auch Roman Wandeler startet siegreich ins Fest, zum Plattwurf reichts gegen Pirmin Suter aber nicht ganz. Diesen verpasst Roland Reichmuth ebenfalls, er bezwingt Reto Fankhauser. Keinen Sieger gibts hingegen zwischen Fredi Bruhin und Jonas Troxler. Letzterer macht etwas mehr und wird deswegen mit Note 9,00 höher bewertet.

Fabian Scherrer wagt gegen Ivan Thöni den Angriff und wird eiskalt ausgekontert. Anstatt zu siegen, landet er platt auf dem Rücken. Anschliessend kann sich auch Reto Thöni den Auftaktsieg notieren lassen. Gegen Lukas Heinzer verpasst er allerdings die Maximalnote.