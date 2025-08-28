DE
Home
Sport
Schwingen
Schwingen: Schwing-Duo kann seinen Augen nicht trauen
Werbung für die Mobiliar
Staudenmann und Walther können ihren Augen nicht trauen
Staudenmann und Walther können für einen Werbesport der Mobiliar ihren Augen nicht trauen.
Publiziert: 10:35 Uhr
Die Werbespots der Schwingstars
0:32
Werbung für ALDI Suisse
Remo Käser trainiert am Apfelbaum seine Muckis
0:27
Werbung für Frankenspalter
Ein euphorisierter Domenic Schneider auf Schnäppli-Jagd
0:27
Werbung für die SI
König Wenger spricht über die Schlagzeilen
0:30
Werbung für die Mobiliar
Staudenmann und Walther können ihren Augen nicht trauen
0:22
Werbung für planted
König Stucki zeigt sich als Grillmeister
0:27
Werbung für Bschüssig
Jungschwinger haben es auf Sempachs Nüdeli abgesehen
0:31
Werbung für Lidl
Giger trifft auf Filialleiter Christian Stucki
0:38
Werbung für Bosch
Jörg Abderhalden fliegt als Tarzan durch die Luft
0:22
Werbung für IP-Suisse
Armon Orlik zeigt sich als feiner englischer Herr
