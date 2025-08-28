DE
Werbung für Bosch
Jörg Abderhalden fliegt als Tarzan durch die Luft

Jörg Abderhalden fliegt als Tarzan durch die Lüfte – und macht damit Werbung für Bosch.
Publiziert: vor 57 Minuten
