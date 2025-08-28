DE
Home
Sport
Schwingen
Schwingen: Giger und Stucki werben für Lidl
Werbung für Lidl
Giger trifft auf Filialleiter Christian Stucki
Da muss Samuel Giger zweimal schauen. Beim Betreten der Lidl-Filiale trifft er auf Schwingerkönig Christian Stucki.
Publiziert: 10:35 Uhr
Die Werbespots der Schwingstars
0:30
Werbung für die Mobiliar
Staudenmann und Walther können ihren Augen nicht trauen
0:22
Werbung für planted
König Stucki zeigt sich als Grillmeister
0:27
Werbung für Bschüssig
Jungschwinger haben es auf Sempachs Nüdeli abgesehen
0:31
Werbung für Lidl
Giger trifft auf Filialleiter Christian Stucki
0:38
Werbung für Bosch
Jörg Abderhalden fliegt als Tarzan durch die Luft
0:22
Werbung für IP-Suisse
Armon Orlik zeigt sich als feiner englischer Herr
