DE
FR
Abonnieren

Werbung für Lidl
Giger trifft auf Filialleiter Christian Stucki

Da muss Samuel Giger zweimal schauen. Beim Betreten der Lidl-Filiale trifft er auf Schwingerkönig Christian Stucki.
Publiziert: 10:35 Uhr
Teilen
Kommentieren
Die Werbespots der Schwingstars
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen