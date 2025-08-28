DE
Werbung für ALDI Suisse
Remo Käser trainiert am Apfelbaum seine Muckis

In dem ALDI-Werbespot zeigt Remo Käser seine Liebe zu Schweizer Äpfeln.
Publiziert: vor 59 Minuten
