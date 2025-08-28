DE
Schwingen: Matthias Sempach macht Werbung für Emmentaler
Werbung für Emmentaler
Matthias Sempach geniesst Käse in den Bergen
In einem ruhigen Moment in den Bergen geniesst König Sempach einen Emmentalerkäse.
Publiziert: 10:35 Uhr
