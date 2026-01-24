Am Sonntagabend ist Schwingerkönig Joel Wicki zu Gast im Sportpanorama. Möglich, dass der 28-Jährige dann seinen Rücktritt verkünden wird.

Darum gehts SRF überrascht mit Joel Wicki als Gast im Sportpanorama am Sonntag

Wicki könnte Rücktritt oder neue Zusammenstellung seines Team verkünden

Seit Beginn der letzten Saison wird über einen möglichen Abschied des Königs spekuliert

Nicola Abt Reporter Sport

Die Wintersport-Saison steckt mitten in ihrer spannendsten Phase. In weniger als zwei Wochen beginnen die Olympischen Spiele. Entsprechend dürfte das Sportpanorama am Sonntagabend ganz im Zeichen des anstehenden Grossereignisses stehen – könnte man meinen.

Doch nun überrascht das SRF mit der Bekanntgabe seines Studiogastes. Es ist kein Wintersportler, sondern ein Schwinger. König Joel Wicki (28) stattet dem Studio in Leutschenbach einen Besuch ab. Und das, obwohl der Start der Kranzfestsaison noch Monate entfernt liegt.

Verlieren Innerschweizer zweiten Top-Crack?

Seine Fans dürften sich also über ein Lebenszeichen ihres Lieblings freuen. Schliesslich verschwand Wicki nach seinem letzten Auftritt am Tessiner Kantonalen von der Bildfläche.

Geblieben sind die Gerüchte über einen möglichen Rücktritt des Luzerners. «Jetzt gehe ich erst einmal auf die Jagd, dann schaue ich weiter», sagte er im Herbst dazu. Mittlerweile dürfte sich Wicki entschieden haben.

Ein Rücktritt wäre für die Innerschweiz ein brutaler Schlag. Sie würden nach Pirmin Reichmuth ein weiteres Aushängeschild verlieren. Vielleicht verkündet Wicki im Sportpanorama aber auch einfach, dass er sein Team neu aufstellen wird.

Im Sommer ein Bubentraum erfüllt

Denn schon länger ist bekannt, dass sich sein Coach und Freund Daniel Hüsler zurückzieht. Der ehemalige Spitzenschwinger möchte wieder mehr Zeit mit seiner Familie verbringen.

Damit geht eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zu Ende. Die im Königstitel 2022 in Pratteln ihren Höhepunkt fand. Letzten Sommer erfüllte sich Wicki mit dem ersten Sieg auf dem Brünig einen weiteren Bubentraum. Zum Abschluss triumphierte er zudem am Tessiner Kantonalen.

Nun müssen sich seine Fans aber die bange Frage stellen: War das vielleicht der letzte Kranzfestsieg von Wicki in seiner Karriere? Die Antwort gibt es am Sonntagabend.