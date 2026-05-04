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Wechsel an der Spitze
Odermatt übernimmt Führung in Jahreswertung

Auf den Startschuss vor Wochenfrist wurde vergangenes Wochenende an gleich drei Kantonalen um Kränze geschwungen – und um Punkte für die Jahreswertung. Von ganz oben im Klassement grüsst neu ein Nordwestschweizer.
Publiziert: 04.05.2026 um 11:30 Uhr
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Aktualisiert: 04.05.2026 um 11:32 Uhr
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Adrian Odermatt übernimmt die Führung in der Jahreswertung.
Foto: Benjamin Soland

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Kilchberger Schwinget am 5. September als Saisonhöhepunkt
  • Punkte für Jahreswertung abhängig von Festtyp und Gegnerklasse
  • Meiste Zähler für Sieg an eidgenössischen Anlässen wie Kilchberger oder ESAF
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Wer nach dem letztjährigen ESAF dachte, bis zur nächsten Saison mit grossen Highlights müsse man sich lange gedulden, hat sich glücklicherweise geirrt. Mit dem Kilchberger Schwinget vom 5. September wartet auch der diesjährige Schwingkalender mit einem ganz grossen Fest auf, auch wenn das Datum längst nicht bei allen dick angestrichen ist.

Vielmehr kämpfen die besten Schwinger des Landes an etlichen Berg-, Teilverbands- und Kantonalfesten um Kränze. Dabei sammeln sie je nach Schlussrang unterschiedlich viele Punkte, die in die «Schlussgang»-Wertung, offizielle Jahrespunkteliste des Schwingerverbandes, einfliessen. 

Die aktuelle Jahreswertung 2026 mit den besten 50 Schwingern

  1. Odermatt Adrian: 45 Punkte
  2. Voggensperger Lars: 45 Punkte
  3. Ott Damian: 31 Punkte
  4. Walther Adrian: 30 Punkte
  5. Gwerder Michael: 29 Punkte
  6. Lüscher Sinisha: 29 Punkte
  7. Moser Michael: 26 Punkte
  8. Alpiger Nick: 25 Punkte
  9. Odermatt Jonas: 25 Punkte
  10. Burger Matthieu: 24 Punkte
  11. Giger Samuel: 24 Punkte
  12. Lustenberger Marc: 24 Punkte
  13. Zemp Christian: 24 Punkte
  14. Bissig Lukas: 23 Punkte
  15. Heinzer Lukas: 23 Punkte
  16. Kämpf Bernhard: 23 Punkte
  17. Orlik Armon: 23 Punkte
  18. Roth Tim: 23 Punkte
  19. Frank Marius: 22 Punkte
  20. Räber Lukas: 22 Punkte
  21. Schurtenberger Sven: 22 Punkte
  22. Bieri Marcel: 21 Punkte
  23. Burch Jonas: 21 Punkte
  24. Egli Adrian: 21 Punkte
  25. Gasser Dominik: 21 Punkte
  26. Hiltbrunner Fabio: 21 Punkte
  27. Kolb Kilian: 21 Punkte
  28. Orlik Curdin: 21 Punkte
  29. Schlegel Werner: 21 Punkte
  30. Durrer Jonas: 20 Punkte
  31. Hiltbrunner Remo: 20 Punkte
  32. Imfeld Laurin: 20 Punkte
  33. Lang Sven: 20 Punkte
  34. Schwegler Dominik: 20 Punkte
  35. Schönbächler Martin: 20 Punkte
  36. Thöni Reto: 20 Punkte
  37. Thöni Ivan: 20 Punkte
  38. Wüthrich Thomas (2): 20 Punkte
  39. Aebersold David: 19 Punkte
  40. Amrhyn Jonas: 19 Punkte
  41. Bachmann Janos: 19 Punkte
  42. Bruhin Fredi: 19 Punkte
  43. Burger Etienne: 19 Punkte
  44. Bärtsch Fabian: 19 Punkte
  45. Feldmann Patrik: 19 Punkte
  46. Joho Pascal: 19 Punkte
  47. Kobler Janosch: 19 Punkte
  48. Kolb This: 19 Punkte
  49. Reichmuth Roland: 19 Punkte
  50. Rutsch Remo: 19 Punkte
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Eidgenössische Anlässe als Punkteschlager, doch auch Berg- und Teilverbandsfeste lohnen sich besonders

Wie beim Tennis fliessen nicht alle Turniere beziehungsweise Kranzfeste in die Wertung ein, sondern nur eine bestimmte Anzahl. Normalerweise sind es die besten sieben, 2026 aufgrund des Kilchbergers jedoch acht. Die meisten Punkte (42) gibts denn auch wenig überraschend bei einem Sieg am Kilchberger oder anderen eidgenössischen Anlässen (ESAF, Unspunnen, Kilchberger, Jubiläum usw.). Wem es «nur» zum Kranzgewinn reicht oder sich bei eidgenössischen Anlässen innerhalb der fiktiven Kranzquote befindet, erhält immerhin noch 27 Punkte.

Davon abgesehen lohnen sich auch Berg- und Teilverbandsfeste, deren Sieg ebenfalls mit 27 Zählern vergütet wird. Für einen Kranz gibts 18, gleich viel wie für einen Sieg an einem Kantonal-/Gauverbandsfest. Mit zwölf Punkten wird dabei ein Kranz honoriert.

Zusätzliche Punkte gibts je nachdem, auf welche «Gegnerklasse» ein Schwinger trifft. Dies wird über die Anzahl Sterne auf dem Notenblatt gekennzeichnet. Pro Stern neben dem Namen des Gegners erhält man einen Punkt, wobei ein Stern einen Kranzgewinner eines Kantonalen markiert. Zwei Sterne erhält, wer einen Kranz bei einem Teilverbands- oder Bergkranzfest gewinnen konnte. Die höchste Anzahl Sterne beträgt drei und wird nur an eidgenössische Kranzgewinner vergeben.

Sollten am Ende einer Saison zwei oder mehr Schwinger dieselbe Anzahl Punkte aufweisen, kommt ein simpler Schlüssel zum Zug. In ungeraden Jahren wird alphabetisch von Z bis A bevorzugt, in geraden Jahren von A bis Z.

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