Auf den Startschuss vor Wochenfrist wurde vergangenes Wochenende an gleich drei Kantonalen um Kränze geschwungen – und um Punkte für die Jahreswertung. Von ganz oben im Klassement grüsst neu ein Nordwestschweizer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kilchberger Schwinget am 5. September als Saisonhöhepunkt

Punkte für Jahreswertung abhängig von Festtyp und Gegnerklasse

Meiste Zähler für Sieg an eidgenössischen Anlässen wie Kilchberger oder ESAF

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Wer nach dem letztjährigen ESAF dachte, bis zur nächsten Saison mit grossen Highlights müsse man sich lange gedulden, hat sich glücklicherweise geirrt. Mit dem Kilchberger Schwinget vom 5. September wartet auch der diesjährige Schwingkalender mit einem ganz grossen Fest auf, auch wenn das Datum längst nicht bei allen dick angestrichen ist.

Vielmehr kämpfen die besten Schwinger des Landes an etlichen Berg-, Teilverbands- und Kantonalfesten um Kränze. Dabei sammeln sie je nach Schlussrang unterschiedlich viele Punkte, die in die «Schlussgang»-Wertung, offizielle Jahrespunkteliste des Schwingerverbandes, einfliessen.

Die aktuelle Jahreswertung 2026 mit den besten 50 Schwingern

Odermatt Adrian: 45 Punkte Voggensperger Lars: 45 Punkte Ott Damian: 31 Punkte Walther Adrian: 30 Punkte Gwerder Michael: 29 Punkte Lüscher Sinisha: 29 Punkte Moser Michael: 26 Punkte Alpiger Nick: 25 Punkte Odermatt Jonas: 25 Punkte Burger Matthieu: 24 Punkte Giger Samuel: 24 Punkte Lustenberger Marc: 24 Punkte Zemp Christian: 24 Punkte Bissig Lukas: 23 Punkte Heinzer Lukas: 23 Punkte Kämpf Bernhard: 23 Punkte Orlik Armon: 23 Punkte Roth Tim: 23 Punkte Frank Marius: 22 Punkte Räber Lukas: 22 Punkte Schurtenberger Sven: 22 Punkte Bieri Marcel: 21 Punkte Burch Jonas: 21 Punkte Egli Adrian: 21 Punkte Gasser Dominik: 21 Punkte Hiltbrunner Fabio: 21 Punkte Kolb Kilian: 21 Punkte Orlik Curdin: 21 Punkte Schlegel Werner: 21 Punkte Durrer Jonas: 20 Punkte Hiltbrunner Remo: 20 Punkte Imfeld Laurin: 20 Punkte Lang Sven: 20 Punkte Schwegler Dominik: 20 Punkte Schönbächler Martin: 20 Punkte Thöni Reto: 20 Punkte Thöni Ivan: 20 Punkte Wüthrich Thomas (2): 20 Punkte Aebersold David: 19 Punkte Amrhyn Jonas: 19 Punkte Bachmann Janos: 19 Punkte Bruhin Fredi: 19 Punkte Burger Etienne: 19 Punkte Bärtsch Fabian: 19 Punkte Feldmann Patrik: 19 Punkte Joho Pascal: 19 Punkte Kobler Janosch: 19 Punkte Kolb This: 19 Punkte Reichmuth Roland: 19 Punkte Rutsch Remo: 19 Punkte

Eidgenössische Anlässe als Punkteschlager, doch auch Berg- und Teilverbandsfeste lohnen sich besonders

Wie beim Tennis fliessen nicht alle Turniere beziehungsweise Kranzfeste in die Wertung ein, sondern nur eine bestimmte Anzahl. Normalerweise sind es die besten sieben, 2026 aufgrund des Kilchbergers jedoch acht. Die meisten Punkte (42) gibts denn auch wenig überraschend bei einem Sieg am Kilchberger oder anderen eidgenössischen Anlässen (ESAF, Unspunnen, Kilchberger, Jubiläum usw.). Wem es «nur» zum Kranzgewinn reicht oder sich bei eidgenössischen Anlässen innerhalb der fiktiven Kranzquote befindet, erhält immerhin noch 27 Punkte.

Davon abgesehen lohnen sich auch Berg- und Teilverbandsfeste, deren Sieg ebenfalls mit 27 Zählern vergütet wird. Für einen Kranz gibts 18, gleich viel wie für einen Sieg an einem Kantonal-/Gauverbandsfest. Mit zwölf Punkten wird dabei ein Kranz honoriert.

Zusätzliche Punkte gibts je nachdem, auf welche «Gegnerklasse» ein Schwinger trifft. Dies wird über die Anzahl Sterne auf dem Notenblatt gekennzeichnet. Pro Stern neben dem Namen des Gegners erhält man einen Punkt, wobei ein Stern einen Kranzgewinner eines Kantonalen markiert. Zwei Sterne erhält, wer einen Kranz bei einem Teilverbands- oder Bergkranzfest gewinnen konnte. Die höchste Anzahl Sterne beträgt drei und wird nur an eidgenössische Kranzgewinner vergeben.

Sollten am Ende einer Saison zwei oder mehr Schwinger dieselbe Anzahl Punkte aufweisen, kommt ein simpler Schlüssel zum Zug. In ungeraden Jahren wird alphabetisch von Z bis A bevorzugt, in geraden Jahren von A bis Z.