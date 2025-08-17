Darum gehts
- Marcel Räbsamen führt die Kranzliste 2025 mit zehn Kränzen an
- ISV mit 253 Kränzen bester Schwingerverband in diesem Jahr
- Insgesamt 885 Mal Eichenlaub an 38 Kranzfesten vergeben
Marcel Räbsamen führt Hitliste 2025 solo an
Während sich die Aufmerksamkeit nach dem Schwägalp-Schwinget endgültig auf das vom 29. bis 31. August stattfindende ESAF verschiebt, kämpften die besten Schwinger des Landes davor an 38 Schwingfesten um Kränze. In der Statistik der laufenden Saison steht Marcel Räbsamen alleine an der Spitze. Der Nordostschweizer gewann bereits zehnmal Eichenlaub.
10 Kränze
- Räbsamen Marcel
9 Kränze
- Moser Michael
- Staudenmann Fabian
8 Kränze
- Alpiger Nick
- Bissig Lukas
- Frank Marius
- Kramer Lario
- Leuppi Samir
- Odermatt Adrian
- Orlik Curdin
- Ott Damian
- Schneider Domenic
- Walther Adrian
Die meisten Kränze bedeutet nicht automatisch die meisten Punkte in der Jahreswertung. Dafür kommt ein Notenschlüssel zum Zug, der die Grösse und Wichtigkeit unterschiedlicher Kranzfeste sowie die dabei besiegten Schwinger berücksichtigt. Hier gehts zur aktuellen Jahreswertung 2025.
Trotz nur einem Schwinger unter den Topshots reichts zum Verbands-Leaderthron
Mit Michael Moser und Fabian Staudenmann stellt der Bernisch Kantonale Schwingerverband zwei der drei meist dekorierten Schwinger dieses Jahres. Auf Verbandsebene liegt der BKSV hingegen nur auf dem zweiten Rang. Führender ist der Innerschweizer Schwingerverband, was mit Blick auf obige Rangliste erstaunen mag. Unter den Schwingern mit acht oder mehr Kränzen hält lediglich Lukas Bissig die Fahne des ISV hoch, dessen Athleten nach dem Schwägalp-Schwinget bei 253 Kränzen in diesem Jahr stehen.
Hinter dem BKSV mit 218 folgen auf Rang 3 die Nordostschweizer (211). Die Nordwestschweizer stehen derzeit bei 111. Schlusslicht sind die Südwestschweizer mit 92. Insgesamt wurde an bisher 38 Kranzfesten 885 Mal Eichenlaub vergeben.