Die Schwingsaison 2025 steht ganz im Zeichen des ESAF von Ende August, davor wird in der ganzen Schweiz um Kränze geschwungen. Durch seinen Kranzgewinn am Schwägalp-Schwinget übernimmt Marcel Räbsamen am letzten Kranzfest vor dem ESAF die alleinige Führung.

1/4 Marcel Räbsamen führt die Hitliste nach dem Schwägalp-Schwinget mit zehn Kränzen solo an. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Marcel Räbsamen führt die Kranzliste 2025 mit zehn Kränzen an

ISV mit 253 Kränzen bester Schwingerverband in diesem Jahr

Insgesamt 885 Mal Eichenlaub an 38 Kranzfesten vergeben Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Marcel Räbsamen führt Hitliste 2025 solo an

Während sich die Aufmerksamkeit nach dem Schwägalp-Schwinget endgültig auf das vom 29. bis 31. August stattfindende ESAF verschiebt, kämpften die besten Schwinger des Landes davor an 38 Schwingfesten um Kränze. In der Statistik der laufenden Saison steht Marcel Räbsamen alleine an der Spitze. Der Nordostschweizer gewann bereits zehnmal Eichenlaub.

10 Kränze

Räbsamen Marcel

9 Kränze

Moser Michael

Staudenmann Fabian

8 Kränze

Alpiger Nick

Bissig Lukas

Frank Marius

Kramer Lario

Leuppi Samir

Odermatt Adrian

Orlik Curdin

Ott Damian

Schneider Domenic

Walther Adrian

Die meisten Kränze bedeutet nicht automatisch die meisten Punkte in der Jahreswertung. Dafür kommt ein Notenschlüssel zum Zug, der die Grösse und Wichtigkeit unterschiedlicher Kranzfeste sowie die dabei besiegten Schwinger berücksichtigt. Hier gehts zur aktuellen Jahreswertung 2025.

Trotz nur einem Schwinger unter den Topshots reichts zum Verbands-Leaderthron

Mit Michael Moser und Fabian Staudenmann stellt der Bernisch Kantonale Schwingerverband zwei der drei meist dekorierten Schwinger dieses Jahres. Auf Verbandsebene liegt der BKSV hingegen nur auf dem zweiten Rang. Führender ist der Innerschweizer Schwingerverband, was mit Blick auf obige Rangliste erstaunen mag. Unter den Schwingern mit acht oder mehr Kränzen hält lediglich Lukas Bissig die Fahne des ISV hoch, dessen Athleten nach dem Schwägalp-Schwinget bei 253 Kränzen in diesem Jahr stehen.

Hinter dem BKSV mit 218 folgen auf Rang 3 die Nordostschweizer (211). Die Nordwestschweizer stehen derzeit bei 111. Schlusslicht sind die Südwestschweizer mit 92. Insgesamt wurde an bisher 38 Kranzfesten 885 Mal Eichenlaub vergeben.