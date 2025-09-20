Das letzte Kranzfest der Saison ist Geschichte. Der Sieger heisst Joel Wicki. Er bezwingt im Schlussgang einen Mann, der zuletzt alles andere als sein Lieblingsgegner war.

Der Schlussgang

Mit knapp einer Stunde Verspätung beginnt der Schlussgang zwischen Joel Wicki und Marcel Bieri. Und dann ist er blitzschnell vorbei. Wicki greift mit dem Gut des Kampfrichters an und übertölpelt Bieri. Nach acht Sekunden liegt der Zuger auf dem Rücken. So schnell kanns gehen.

Der besiegte Fluch

Joel Wicki hat vor dem Tessiner Kantonalen eine fast reine Weste. 2025 hat er nur einen Gang verloren. Auch in Biasca marschiert er mit fünf Siegen in den Schlussgang. Und trifft dort mit Marcel Bieri auf den Mann, der ihm die einzige Saisonniederlage zugefügt hat. Im Schlussgang des Schwyzer Kantonalen hat sich der Zuger durchgesetzt, das Duell am Luzerner Kantonalen endete gestellt. In den letzten fünf Aufeinandertreffen (seit 2019) gab es zwischen den beiden zwei Gestellte – und drei Siege für Bieri. Letztmals von Wicki auf den Rücken gelegt wurde er im Mai 2018 am Luzerner Kantonalen. Nun bricht der König seinen Bieri-Fluch und kann ihn wieder einmal bezwingen.

Die Schlussrangliste

Der Titelverteidiger

Sven Schurtenberger hat vor drei Jahren die erste Ausgabe des Tessiner Kantonalen gewonnen. Auch in diesem Jahr steigt er im Süden in die Zwilchhosen. Mit dem Festsieg hat er allerdings nichts zu tun. Schon am Morgen fällt er mit zwei Gestellten und einem Sieg aus dem Rennen. Am Nachmittag reiht er dann drei Siege aneinander – und beendet das Fest auf Rang 4.

Der Durchmarsch

Vor drei Wochen hat Joel Wicki das ESAF als Titelverteidiger in Angriff genommen. Und eine Enttäuschung erlebt. Auch wegen Fehlentscheidungen hatte er mit dem Kampf um die Krone nichts zu tun. Er beendete das Fest auf dem 9. Rang. Das Ganze hat er offenbar gut weggesteckt. Denn im Tessin lässt er seine Muskeln spielen. Mit fünf Siegen marschiert er souverän in den Schlussgang, vor der Mittagspause beeindruckt er etwa mit einem Blitzsieg gegen Alex Schuler. Und wiederholt das Ganze im Schlussgang, in dem er auch Marcel Bieri innert weniger Sekunden bezwingt.

Das junge Fest

Im Tessin steckt der Schwingsport noch in den Kinderschuhen. Den Kantonalverband gibts erst seit 13 Jahren, aktive Schwinger hat der Kanton deren elf. 2018 wurde der Verband vom Innerschweizer (ISV) und damit auch vom Eidgenössischen (ESV) Schwingerverband aufgenommen. Das erste Tessiner Kantonale fand erst vor drei Jahren statt und wird wohl auch künftig in diesem Rhythmus stattfinden. Noch fehlt die nötige Infrastruktur, aber die Hilfe von der anderen Seite des Gotthards ist da. Beim Aufbau gabs Unterstützung aus dem Kanton Uri, der ISV hat Zwilchhosen zur Verfügung gestellt. Und auch wenn einige Tribünenplätze leer geblieben sind, haben doch einige Schwingfans den Weg nach Biasca gefunden.

Der emotionale Moment

Nach dem Eidgenössischen schreibt Matthias Herger auf Instagram von einer Achterbahnfahrt, die er in Mollis GL erlebt hat. Gleichzeitig bezeichnet er es als «eines der schönsten Schwingfeste meiner Karriere», bei dem er sich seinen zweiten Eidgenössischen Kranz sichern konnte. Es soll das letzte grosse Fest des 30-Jährigen gewesen sein. Denn der Urner beendet mit dem Tessiner Kantonalen seine Karriere als Schwinger. Und verabschiedet sich mit einem Blitzsieg im sechsten Gang. Danach gibts eine Welle mit dem Publikum, er hängt die Zwilchhose symbolisch an den Nagel und lässt sich mit Tränen in den Augen feiern. Herger verabschiedet sich mit 37 Kränzen, den 38. am Tessiner verpasst er auf Rang 10. Den grössten Erfolg feierte er 2022, als er das Zuger Kantonale gewann.

Die Neu-Eidgenossen

Drei Wochen ist es her, seit sich Silvan Appert und Marc Lustenberger in Mollis GL zu Eidgenossen machten. Nun haben sie ihren ersten Auftritt mit drei Sternchen hinter ihrem Namen – mit unterschiedlichem Erfolg. Appert wird mit 56,50 Punkten Sechster und holt sich den Kranz, Lustenberger klassiert sich einen Viertelpunkt dahinter. Und weil zu viele Schwinger auf 56,75 Punkte kommen, reicht das nicht mehr für einen Kranz.

Der Befreiungsschlag

Im Mai 2024 hat Alex Schuler letztmals einen Kranz gewonnen. Seither hat der zweifache Eidgenosse jedes Fest ohne Eichenlaub auf dem Kopf verlassen. Die ausbleibenden Resultate haben ihn in diesem Jahr auch die Teilnahme am ESAF gekostet. Beim letzten Kranzfest des Jahres gelingt ihm nun der Befreiungsschlag. Der 33-Jährige beendet das Tessiner Kantonale auf Rang 5 und holt sich den Kranz.

Der besondere Brunnen

Die Brunnen an Schwingfesten sind stets ein Blickfang. Sie fallen vor allem durch ihre Holzschnitzereien immer wieder auf. Nicht so in Biasca. Denn im Tessin sind die Brunnen nicht aus Holz, sondern aus Granit. Und obwohl ihnen so die Skulpturen fehlen, sind sie irgendwie ein Blickfang.

Das Missgeschick

Joel Wicki startet gegen Matthias Herger ins Fest. Und dem König von 2022 unterläuft beim ersten Greifen ein seltenes Missgeschick. Denn er packt die Zwilchhose so kraftvoll an, dass sie tatsächlich zerreisst. Wicki merkt sofort, dass da etwas nicht stimmt und macht den Kampfrichter darauf aufmerksam. Herger muss eine andere Hose anziehen gehen, ehe das Duell beginnen kann. Dieses entscheidet Wicki dann mühelos für sich.

Die Bedingungen

Die Sonnenstube der Schweiz macht ihrem Namen alle Ehre. Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen geht das Tessiner Kantonale über die Bühne. Perfekter könnten die Bedingungen nicht sein – auch wenn während des sechsten Gangs die Sonne schon hinter den Bergen verschwunden ist und die Schwingplätze im Schatten liegen.

So gehts weiter

Die Kranzfest-Saison 2025 ist mit dem Tessiner Kantonalen abgeschlossen. In diesem Jahr finden nur noch kleinere Feste statt. Um Eichenlaub wird erst im kommenden Frühling wieder geschwungen.

